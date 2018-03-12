Fener’in oyunu beni sıkıyor!

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Akhisar yenilgisinden sonra zorlu Malatyaspor deplasmanına çıkınca herkes nasıl bir futbol sergileyeceğinin ve nasıl kazanacağının merakı içindeydi. Maçın hemen başlarında Malatya’dan Boutaib’in sert ve güzel şutunu aynı güzellikte Volkan köşeden çıkardı. Kaleci Volkan başarılı kurtarışlarıyla Fenerbahçe’nin galibiyetinde büyük rol oynadı. Sarı-Lacivertliler duran toplarla üstünlük sağlamak isterken, nitekim böyle bir organizasyonda Malatya kalecisi Ertaç’tan dönen topu Neustadter gole çevirdi. Böylece bu oyuncu takımına büyük katkı sağlamış oldu. Uzatmada Alper Potuk’un “al da at” pasını Giuliano gole çevirip Fener’i rahatlattı.

Benim Fenerbahçe’de santrfor olarak gördüğüm Fernandao’nun, Ertaç ile karşı karşıya kalmasına rağmen kaleye gönderdiği topun direğe takılması şanssızlık değil koskoca beceriksizlikti. Fenerbahçe’nin gol ayağı olarak gördüğümüz bu oyuncu da bu golü atmasa hangisini atacak merak ediyorum!

Kanarya attığı golden sonra özellikle ikinci yarı oyunu kendi yarı alanında kabullenmesi, anlaşılan kıt kanaat attığı golü korumak içindi. Şimdi önümüzde Galatasaray derbisi var. Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu futbola bakacak olursak, Galatasaray derbisi için hiç de yeterli gözükmüyor. Eğer Fenerbahçe bu kadar savunmaya ağırlık veriyor ise onun şampiyonluk hevesleri nereye kadar gider?

Fernandao’nun yerine oyuna giren Alper asla santrfor özelliklerine sahip değil ama son dakikalarda Giuliano’ya yaptığı orta ikinci Fenerbahçe golünü tabelaya yazdırdı. Ben Fenerbahçe’nin oyunundan sıkılıyorum. Ne zevk veriyor ne heyecan. Yıldız gördüğümüz oyuncular her takımda mevcut. Bu formanın altında yıldız oluyorlar.