Fransız usulü Alex portresi!

Türkiye’ye gelmiş yeni transfer futbolcular içinde, basın tanıtım toplantı- sını en iyi değerlendiren biri olarak, Valbuena’yı gördüm. Donanımlı biri olduğu çok belli... Toplantıya birlikte çıktığı Mahmut Uslu’nun kendisi için söylediği “Takımı şampiyon yapacak futbolcu” tanımlamasına, harika bir cevap verdi.

Şampiyon olmak için elbette çaba göstereceğini, var olan yeteneklerini sonuna kadar kullanacağını söylerken, “Ancak ortada bir takım yoksa, kişilerin başarısı nihai sonucu getirmez” dedi.

Kullandığı kelimeler, kurduğu cümleler, anlatım gücü ve mimikleri; entellektüel bir futbolcu portresi çiziyordu. Mahmut Uslu’nun abartılı cümlesini, harika bir manevra ile bloke etti. Kendisine fazladan, gereksiz ve aşırı sorumluluk yüklenmesine izin vermedi. Dürüst ve gerçekçiydi

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Valbuena’nın gelişi, F.Bahçe’de Alex de Souza’nın gidişinden sonra oluşan “Merkez, 10 numara ya da yaratıcı futbolcu” eksikliğini büyük ölçüde giderecek müjdeler getirdi. Meselâ G.Saray’daki Sneijder’den daha yararlı (Hatta daha kalıcı) olacak... Robin Van Persie’nin gelişi, nasıl büyük hayal kırıklığı yarattıysa; Valbuena o etkinin çok üstünde şaşırtıcı ve olumlu etki bırakacaktır. Dahasını da söyleyeyim, Van Persie’nin performans gelişimine neden olacak, onu daha verimli kılacak lojistik destek uzmanlığı ile besleyecektir. Hatta F.Bahçe, şimdi elinden çıkarmayı düşündüğü Hollandalı futbolcuyu, Valbuena’nın yeniden yaratmasıyla, seneye kadroda tutmak için çaba bile gösterebilir. Lens işi de halledilirse, sarı-lacivertliler fazla kadro değiştirmeden kendi küllerinden yeniden yaratılmış olacak. Hatta Mehmet Ekici bile kadroya zor girebilir.

Emenike, Sow, Fernandao takımdan temizlenip, sıkı bir de forvet alındı mı; Beşiktaş’ın üst üste üçüncü şampiyonluğa ulaşma hedefi, büyük bir engelle karşılaşır. Devreye G.Saray da girmek istiyor. Transferleriyle “Ben de burdayım” diyor. Anlayaca- ğınız; sıkı, zor ve bol rakipli bir lig sezonu bizi bekliyor