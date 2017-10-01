Galatasaray bir engeli daha aştı

Bu sezon Galatasaray’ın en önemli özelliği olan kadro istikrarını bu maçta da sürdüren teknik direktör İgor Tudor sakat olan Tolga’nın yerine Feghouli’ye forma verirken, savunmanın solunda ise en son transfer Latovlevici’nin yerine tercihini Linnes’ten yana kullandı.

Sezona iyi başlayamayan ve geçtiğimiz hafta kendi evinde Yeni Malatyaspor’a farklı yenilen Karabük’ün son durumunu göz önüne alanlar ev sahibi Galatasaray’ın bu maçı çok rahat kazanacağını düşündüklerinde yanıldıklarını ilk yarıdaki oyuna baktıklarında anladılar.

İlk yarıda Sarı-Kırmızılılar biri köşe vuruşundan olmak üzere iki gol buldu ve kendi kalesinde de bir gol gördü. Ancaksoyunma odasına önde gitmesine rağmen oyun üstünlüğünü bir türlü ele geçirmeyen bir Galatasaray’ı izledik.

Oyunun ikinci yarısında ise biraz daha canlı ve hücum oyuncularını gol ile buluşturma konusunda daha istekli olan Arslan hücum ettiği anlarda zaman zaman rakibine de atak yapma şansı verdi. Eğer ki futbolda sonuç ve alınan üç puan önemli ise Galatasaray’ın dün akşam başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Evet Cim-Bom, Karabük karşısında istediği üç puanı aldı ancak futbol olarak da taraftarını pek tatmin edemedi.

Alper Ulusoy geçtiğimiz hafta Trabzon-Alanya mücadelesinde iksi misafir takım lehine olmak üzere üç tane doğru penaltı kararı verip cesur bir müsabaka yönetince MHK de kendisini lider bu maça vererek ödüllendirdi. Dün akşam da başarılı bir yönetim gösterdi.

İlk yarıda Serdar Aziz’e doğru kayarak kontrolsüz bir şekilde faul yapan Skulason’a göstermiş olduğu sarı kart doğruydu. Galatasaray ceza alanı içinde Karabüksporlu oyuncuların penaltı beklediği iki pozisyonda da hakemin devam kararı doğruydu. İkinci yarıda Karabük lehine verdiği penaltı kararı yerindeydi.