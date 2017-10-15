Gomis varsa G.Saray umutlu

Galatasaray, Atiker Konyaspor’u golcüsü Bafetimbi Gomis’in ikinci yarıda biri penaltıdan attığı iki golle geçmeyi başardı Sarı-Kırmızılılar daha önceki maçlarındaki tempolu oyunundan uzaktı ama zor bir deplasmandan üç puan çıkarıp zirvedeki yerini de iyice sağlamlaştırdı.

Sofiane Feghouli’nin gollük şutunu Konya kalecisi Serkan kalenin çatalından çıkardı. bi Galatasaray’ın ilk gol girişimiydi.

İlk yarıda her iki takımda top kayıplarıyla oynadı. Bizim büyük takımlarımız, milli maç aralarında sıkıntı çekiyor. Konyaspor, kendi seyircisinden mahrum kalarak maçı oynamak zorunda kaldı. Galatasaray, beklenen etkin futboldan uzaktı. Gol beklentisinde olan Bafetimbi Gomis, orta saha desteği olmayınca ilk yarıda gol beklentilerinde kısır kaldı. Konyaspor, takım savunmasıyla Galatasaray’a ilk 45’te gol şansı vermedi. Hücumda pozisyon üretiminde ise fazla sıkıntı veremezken, bir iki uzaktan atılan şutlarla da beklentilere cevap veremedi. İlk 45 dakikada, her iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Bafetimbi Gomis, ikinci yarı Galatasaray’ı bir kez daha attığı golle ayağa kaldırdı.

Eğer Gomiz gibi bir golcün varsa, gol sevinci vermesi çok doğal hale geldi. Üstüne üstlük bir başına sürüklediği akın sonucu penaltı kazandırdı. Kendi kullandı ve skoru Galatasaray adına ikiledi. Gomez’in atmış olduğu gollerle Galatasaray maçı kazandı, Atiker Konyaspor da, seyircisiz oynamanın faturasını bu şekilde ödemiş oldu. Yalnız kaleci Serkan kurtarışlarıyla farkın artmasını önledi.

Galatasaray aldığı bu galibiyetle haftaya kendi evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi moral motivasyonunu daha da yükseltti.