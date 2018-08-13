Gün devletimize olan borcumuzun binde birini ödeme günüdür!

Otuz beş yaşındayım.

6 yaşındaydım, okula gittim. 26 yaşımda okuldan çıktım.

20 sene boyunca beni bu ülke, bu devlet, bu millet okuttu.

Bir tek kuruş almadan.

Bir gün olsun özel okulda okumadım.

Okul bitti. İş hayatına girdim.

Önce çalışan, sonra işveren oldum.

Yıllarca ekmeğimi bu ülkede kazandım, bu ülkeden kazandım.

Neyim var, neyim yoksa bu ülke verdi.

Şimdi bu ülkenin, memleketimin bana ihtiyacı var.

Ne yapacağım?

Kur zararımı mı hesaplayacağım?

Kârımın azalmasına mı üzüleceğim?

Zarar etmekten mi korkacağım?

Bu ülke beni sırtında 35 sene taşıdı….

Ben 70 sene taşısam hakkını ödeyemem.

Bu ülkenin, bu milletin, bu devletin emeği var.

Bu emeğe nankörlük edemem.

***

Tek bir mesele var.

Biz isyan edeceğiz, onların defalarca deneyip yapamadığını biz kendi elimizle yapacağız.

Onlar, darbelerle deviremediği bir lideri biz halka indirttirecekler.

“Yetti artık, böyle olmuyor” dedirtecekler.

Plan bu. Dert bu. Mesele bu.

Ha, bundan başka bir planları da kalmadı. Kötü haber.

40 yıl besleyip büyütüp en zor güne sakladıkları, pirincin içindeki beyaz taş gibi gizledikleri hainler sürüsü bile ifşa oldu bu uğurda.

Baktılar ki millet ile devleti ayırmadan, uzaklaştırmadan istedikleri olmuyor.

Aksi takdirde 81 milyon tane mermi, 81 milyon tane mezar gerekiyor.

Tek çare milleti isyan ettirmek.

***

Ben isyan ediyorum. Ama devletime değil.

Bu alçaklığa, bu hainliğe, bu puştluğa isyan ediyorum.

Kanımın son damlasına, cebimdeki son kuruşa kadar devletimin yanındayım.

Bir yıl boyunca şirketimin tüm gelirlerini devletime ödemeye, kendi işimde karın tokluğuna çalışmaya varım.

Beş yıllık vergimi peşin ödemeye varım.

Bir kitabımdan, bir de Star Gazetesi’nde yazdığım yazılardan gelen iki telif gelirim var. İki telif gelirinin de bugün ve bundan sonraki tüm ödemelerini devletime devretmeye varım.

Üzerime ne bir arsam, ne bir gayrimenkulüm yok.

Sadece iki arabam var, birini kendim kullanıyorum, birini de eşim.

İkisini de devletime derhal devretmeye varım.

BUNUN ADINA DA HEDİYE, HİBE FİLAN DEMEYELİM.

BAĞIŞLAMAK DESEK NE HADDİME...

ÖDEMEKLE BİTMEYECEK BİR BORCUN KÜÇÜK BİR GERİ ÖDEMESİ SAYSIN DEVLETİM.

Not: Ben çok vatanseverim diye yazmıyorum bunları. Bu ülkenin bu benim yaptığımın kat kat fazlasını yapacak, hatta yapmış ve yapmakta olan milyonlarca evladı olduğunu bilmenin gururuyla yazıyorum. Mermiyle, füzeyle vazgeçmeyen kurla, kuruşla hiç vazgeçmez. Siz böyle yaptıkça daha da çok seviyoruz devletimizi, milletimizi, daha çok bağlanıyoruz. Bilin diye yazıyorum.