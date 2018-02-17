Güneş’in yanlışları galibiyetten etti

Beşiktaş’ın Konya deplasmanına çıkarken önünde Bayern Münih sınavı, sonra daFenerbahçe derbisi vardı. Şenol Güneş sarı kart sınırındaki oyunculardan Oğuzhan ve Adriano’yu yedek soyundururken Pepe ve Talisca’yı mecburen oynattı.

Çünkü defansı ve orta sahayı sağlam tutmalıydı. Quaresma’yı ise Bayern maçı öncesi dinlendirmek istedi. Formsuz Negredo’yu kulübede oturtması doğruydu. Gol umudu olarak sahada Love vardı.

Bu rotasyonla Beşiktaş’ın Konya önünde ne yapacağı merak konusuydu. İlk 15 dakikadan sonra Beşiktaş oyunun tek hakimiydi.

Talisca iki net fırsatı harcadı. Love topu mükemmel kontrol etmesine rağmen aşırtma vuruşunda golü bulamadı. Babel’in vuruşunda çok enteresan bir gol gördük.

Atiba’nın sırtına çarpan top yön değiştirip kaleci Serkan’ın bakışları arasında ağlara gitti. Bu pozisyonda Atiba ofsayt değildi. Hakemin gol kararı doğruydu. Konya’da ise Jahovic attığı golde Pepe’yi eliyle gitti.Hakem Alper Ulusoy yine doğru karar verip golü iptal etti. İkinci yarı Konya Fofana’yı oyuna alarak hucümda güç bulmaya çalıştı. Şenol Güneş’in ise Love’u çıkartıp Vida’yı oyuna alması skoru korumaya yönelik hamleydi ancak bu plan tutmadı.

Ev sahibi Jahovic ile beraberliği yakaladı. Güneş galibiyet için Negredo’yu sahaya sürdü ama Quaresma’yı sahaya sürmekte gecikti. Pepe’nin çizgiden çıkardığı top Beşiktaş’ın şansıydı.

Beşiktaş iki yıldızını Fenerbahçe derbisi öncesi sarı karta kurban verdi. Pepe’ye gösterilen sarı kartı haklıydı ama Talısca’ya verilen büyük haksızlıktı. Tolgay’ın yakın mesafeden eline çarpan top penaltı değildi. Beşiktaş, Şenol Güneş’in rotasyon sevdası, yanlış değişiklikleri yüzünden zirve yolunda çok ağır yara aldı.