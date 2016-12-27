Hakem hataları tavan yaptı!

Her hafta artarak devam eden hakem hataları ligin ilk yarı- sının son haftasında öylesine kontrolden çıktı ki, hangisinden bahsedeceğimizi biz de şaşırdık. Aslında yaşanan hakem hatalarının bu hale gelmiş olması çok da anormal değil. Öyle ki, MHK Başkanı tarafından özel olarak kollanan bazı hakemler her hafta çok önemli hatalar yapmalarına rağmen bir sonraki hafta Süper Lig’de düdük çalmaya devam edip maç zehirlenmesi” yaşıyorlar.

Lig lideri Başakşehir’in Adana’da puan kaybettiği maç- ta iptal edilen golünde, önce yardımcı hakem Erkan Akbulut ve hakem Hüseyin Göçek birlikte gol kararı verdiler. Ancak Adanasporlu oyuncuların ofsayt gerekçesi ile yaptıkları yoğun itiraz sonrası yardımcı hakemi ile konu- şan Göçek, golü atan Mossoro’dan önce arkadaşı Visca’nın topa ayağı ile dokunduğunu zannederek tamamen kendi kararı ile golü iptal etti. Oysaki ayağını uzatmış olmasına rağmen Visca topa dokunmamış olduğundan Başakşehir’in golünün iptali hatalıydı. Bu pozisyonda Visca’nın topa dokunup dokunmadığının tespitinin oyunun akışı içinde hakem ve yardımcısı için zor olduğunu da hatırlatmak isterim.

Rize-Osmanlıspor maçında hakem Cüneyt Çakır’ın, yardımcısı Bahattin Duran’ın ikazı ile Rizespor lehine vermiş olduğu penaltı kararı tamamen yanlıştı. Burada pozisyona yan taraftan bakan çok deneyimli yardımcı hakem Bahattin Duran’ın yanılmasına neden olan ise bir anlık odaklanma hatası ve kalecinin kısa kollu forma giymiş olması idi. Ancak bu hatanın oluşmasının altındaki en önemli sebep ise 40 yaşını geçmiş olan Cüneyt Çakır ve arkadaşlarına sezon başından bu yana bir insanın kaldıramayacağı kadar çok maç verilmiş olmasıdır.

Süper Lig’de çok yeni olmasına ve gösterdiği kötü performansı rağmen Ocak ayında FIFA kokartı takacak olan Halil Umut Meler ise bu sezon bir-iki maç haricinde “hata makinası” gibi görev yapmaya devam ediyor ve bu sefer de verdiği çok hatalı penaltı kararı ve gösterdiği hatalı kırmızı kart ile kurbanlar listesine Karabükspor’u ekledi.

Haftanın en çok tartışılan pozisyonlarından birisi ise Trabzon-Fenerbahçe maçında Ali Palabıyık’ın vermiş olduğu penaltı ve topa kolu ile dokunup bariz bir golü önleyen Yusuf’a göstermiş olduğu kırmızı kart kararıydı. Burada pek çok yorumcu hakemin acele ettiğini, penaltı ve kırmızı kart yerine biraz bekleyerek avantaj uygulaması ve golü vermesi gerektiği yönünde eleştirilerde bulundular. Oysa hakem Ali Palabıyık, çok net olmayan bir avantajı uygulamak yerine doğru bir yorum ile Fenerbahçe lehine penaltı kararı verip Yusuf Erdoğan’a kırmızı kart göstermiş ve daha oyunun 27. dakikasında Trabzonspor’un on kişi kalması ise Fenerbahçe takımı için daha büyük bir avantaj oluşturmuştur. Eğer ki Trabzonspor takımı on kişi kalmasa oyunun geri kalan bölümünde Fenerbahçe’nin bu kadar rahat oynayıp galip gelebilmesi çok zordu. Bu nedenle hakemin avantaj oynatmama kararı doğrudur ve bu karar Fenerbahçe aleyhine değil lehine olmuştur.