Hangisi daha maliyetli? Dolandırıcılık mı eğitimsizlik mi?

Olan oldu.

Bir kez daha dolandırıldık.

77 bin kişinin toplamda yarım milyar lirası buhar oldu.

O ismi aklımıza kazıdık, şimdi yıllarca sürecek “Mehmet Aydın şurada görüldü, burada görüldü” haberleri.

Biz o haberleri okurken de yenileri çıkacak, düzenekler kuracak, reklamlar verecek, bir buse de onlar alacak bir başka 77 bin kişiden.

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Bu yarım milyar lira buhar olurken;

Medya kuruluşları 5 milyon TL’lik reklam aldı, paralarını aldılar, reklamları yaptılar, reklamını yaptıkları işi araştırmadılar, merak etmediler, para varsa sorun yoktu.

Bankalar hesaplar açtı, krediler, kredi kartları, çek defterleri verdiler. Neticede o çeklerle çiftlikler kuruldu, temeller atıldı, insanların gözleri boyandı. Ama onlar bankaydı, yaş tahtaya basmazdı. Teminatları vardı, paralarını aldılar.

İlgili kamu kurumlarının gözünün önünde bu şirket kuruldu, aylar öncesinde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri kamuoyunca aşikâr olduğu anlaşıldığı halde kamu kurum ve kuruluşları konudan geride kaldı.

Ben derim ki…

Bir havuz oluşturulsun.

Sırf para kazanmak için ne olduğuna bakmadan her parayı bastıranın reklamını yaptıkları içino medya kuruluşlarının o reklamlardan elde ettiği kârı ceza olarak kesip o havuza aktarılsın.

Bu bir.

Çiftlik Bank’a ve Mehmet Aydın’a ait taşınır / taşınmaz ne varsa açık arttırma ile satılsın. Nakde döndürülsün ve havuza aktarılsın.

Bu iki.

Çiftlik Bank operasyonunda zarar gören tüm çiftlikbankzedelere sembolik bir ceza kesilsin. (Çok gaddarca değil mi? “Dolandırılmak suç mu canım?” diyorsunuz, evet, ben de tam bunu diyorum, dolandırılmak mağduriyet değil, suç olsun). O cezalar da havuza aktarılsın.

Bu üç.

Bu konuda geç kalmışlığı, ağır işlemişliği olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da ilgili operasyonda elde ettiği vergi, harç gibi gelirler alınıp bu havuza aktarılsın.

Bu da dört.

Ve o havuzda biriken para son kuruşuna kadar Türkiye’nin eğitim fonuna aktarılsın.

Eğitimden başka çaresi yok bu tuhaflıkların çünkü.

Ve gördüğünüz gibi eğitimsizliğin bedelinin yanında, eğitimin maliyetinin lafı devede kulak kalıyor.