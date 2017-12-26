İlber hocaya çağrı

Bir televizyon muhabirinin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri dün Habertürk Televizyonu muhabiri Başak Çubukçu’nun başına geldi. Konuğu canlı yayın sırasında yayını terk etti. Hem de ortada yayını terk etmesini gerektirecek hiçbir şey yokken. Konuk kim? Prof. Dr. İlber ortaylı… Türkiye’nin tarih konusundaki en etkili isimlerinden. İlber hoca, Türkiye’ye tarihi sevdiren ve okutturan isimlerin de başında gelir. Hatta geçtiğimiz hafta verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülleri tarih dalında ödül de aldı. Hocam keşke yayını böyle terk etmeseydiniz…

Televizyonda bu da oldu!

Dün ilginç bir şey daha oldu. Yine Habertürk’ten devam edeyim. Türk televizyon tarihinde bu da oldu. Habertürk canlı yayın konuğuna yayın sırasında NTV muhabiri de mikrofon uzattı! Bursa’nın Gemlik ilçesinin deprem riski nedeni ile kısmen taşınması gündemde. Habertürk muhabiri Duygu Kaya, Gemlik belediye başkanını canlı yayına aldı. Duygu, daha ilk sorusunu sorar sormaz NTV muhabiri de mikrofon uzattı. Belediye başkanının ortak bir açıklaması söz konusu değil. Başkan basın toplantısı da düzenlemiyor. Sırayla haber kanallarına Gemlik’in taşınması ile ilgili demeç veriyor. NTV muhabiri çok sabırsız davrandı. Haberi atlamamak kaygısıyla bir başka meslektaşı canlı yayındayken yayınına müdahale etti. Muhabirin bu hareketi belliki NTV haber merkezindeki editör arkadaşlar tarafından da garipsenmemiş. Aynı anda NTV de canlı yayına geçti. Hızda yarışalım evet ama böyle değil. Hem de hiç değil.

Neyi kutluyoruz?

Yeni yıla sayılı günler kaldı… 2018 kapıda… Doğal olarak televizyonlarda çok fazla yeni yılla ilgili haber yapılıyor… Yapılan haberlerin ekseriyeti yeni yıla değil Noel’e dair. Yanlış anlaşılmasın Noel Hristiyan inancına sahip insanların en kutsal bayramı buna saygım sonsuz ama yeni yıl ile Noel farklı şeyler. Noel Hristiyan aleminin her yıl 25 Aralık’ta Hz. İsa’nın doğumunu kutladıkları dini bir bayram. Yeni yıl ise hemen hemen dünyanın her kültüründe farklı ritüellerle kutlanan bir hadise. Maalesef muhabir arkadaşlar da editör arkadaşlar da bu farkın ya farkında değil ya da umursamıyorlar. Bu ayrıntıyı verdikten sonra ismini vermeden bir muhabir arkadaşımın nerede ne tür hediyeler alınabilir haberinde yer verilen anonsundan aynen aktarıyorum: Yeni yıl demek hediye demek hediye denince de akla Noel baba gelir. Çocukların Noel babası ile anne ve babaları.

Güle güle 2017…

Yeni yılın bölgemize ve dünyaya barış getirmesi dileği ile herkese mutlu yıllar…