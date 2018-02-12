İşte gerçek Fenerbahçe bu

Zirve yarışı için Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına çıkarken bütün futbol kamuoyunun favorisi ev sahibi takımdı. Sarı-Lacivertliler Giuliano ile kaçırılan golle oyuna başladı. Bir kez daha Giuliano ile direkten dönen Fenerbahçe topu vardı. Fernandao ile gol bulan Kanarya, Başakşehir karşısında öne geçti. Geçmiş maçlarda Fenerbahçe’nin futbol tarzını beğenmeyen ben, Aykut Kocaman’dan affımı istiyorum. İlk yarıda Fenerbahçe’nin oynadığı oyuna ayrıca şapka çıkarıyorum.

Fenerbahçe oynama isteği, rakibe pres yapması, Başakşehir’i bir hayli durdurdu. Takım halinde hücum girişimlerinin yanı sıra pozisyon üretiminde de Fenerbahçe üstün gözüktü. Mehmet Topal ve Josef’in ileriye dönük futbol anlayışı beğeni kazanırken, Başakşehir ilk yarıda pozisyon bulamadı. Adeta durgun akan su gibiydi. Başakşehir’de Arda beklenenden uzak kalırken hiç de alışık olmadığımız bir Başakşehir seyrettik.

Kısacası Fenerbahçe maçın tamamına yakın bir kısmında oyunu domine ederken bir golle ilk yarıyı bitirdi, ikinci yarı başlangıcında ise Isla’nın ortasında Fernandao nefis kafa vuruşuyla hem kendisinin hem takımın ikinci golünü attı.

Ben Fenerbahçe’nin tarzını beğendim. Böylesine zorlu bir zirve yarışında üstelik deplasmanda oynayan Fenerbahçe çok akıllı futbol ortaya koyarak attığı gollerle bir hayli zirveyi karıştırdı. İşte biz hep böyle oynayan keyif veren Fenerbahçe’yi izlemek istiyoruz. Kendi yarı alanında çok topla oynamayacaksın arkadaş. Önde basacaksın. Takım halinde öne çıkacaksın. Gerekirse pres yapacaksın. Ayrıca rakip takıma da hiç pozisyon vermeyeceksin.

İşte Fenerbahçe bu.