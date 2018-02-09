İşte yeni liste: Dünyanın en iyi 40 kadın CEO’su arasında üç Türk

İnternet dünyasının önemli kaynaklarından CrunchBase bir liste yaptı ve ABD dışındaki en iyi kadın CEO'ları belirledi.

İlk 40’da üç Türk kadını var.

3- Hande Çilingir (INSIDER CEO’su)

21- Tuğçe Bulut (Streetbees CEO’su)

36- Demet Mutlu (Trendyol Kurucusu)

Demek ki birileri hala kadın-erkek eşit midir, denk midir diye tartışadursun kulaklarını kısır tartışmalara tıkayanlar adım adım yükseliyor.

Ve dünyada öyle örnekler var ki, biraz ufka baktığımızda Türk kadınını görebiliyoruz, her ülkede, her yerde…

Teknoloji sektörünün dünyadaki öncü markalarından işlemci üreticisi Intel’in Dünya Başkan Yardımcılığını Ayşegül İldeniz yaptı yakın tarihe kadar.

Bir başkası, Ümran Beba, dünyanın en büyük yiyecek-içecek gruplarından PepsiCo’nun dünya başkan yardımcısı ve tüm dünyadaki İnsan Kaynakları operasyonlarından sorumlu. Yani ortalama 270 bin kişiden. (2015 verisi)

Bir diğer kadın lider, Serpil Timuray, Vodafone Grubu’nun Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanlığını sürdürürken 70 milyar Euro’luk bir bütçeyi yönetiyor.

Bir başkası, Berna Ülman, Visa Europe Bölge Genel Müdürü olarak 9 ülkeden sorumlu. Visa gibi alanında öncü bir markanın küresel liderlerinden biri.

Ne yaptı bu kadınlar? Neyi farklı yaptılar?

Önce bütün dünyayı belirlediler sınırları olarak. Hiçbir yeri ulaşılmaz, hiçbir hedefi başarılmaz görmediler.

Sonra başkası yapabiliyorsa ben neden yapamayayım dediler, aşağılık kompleksleriyle kendi kendilerini bağlamadılar.

Bir başka ülke vatandaşından hiçbir eksiğim yok, hatta anadolu medeniyetinin kadim bilgisiyle, bu toprakların bin yıllık öğretisiyle müthiş bir kültürel derinlikten geliyorum, artılarım var dediler.

Türk kadını geçmişten bugüne, öyle zorlukları taşımış ki sırtında, adeta özel bir gelişim ve dönüşüm geçirmiş. Hem hisleri, hem pratikliği, kıvrak zekası, hem çok çok güçlü duygusal zekası ile mükemmelle yakın iş çıkarmakta mahirdir.

Ve Türkiye iş hayatında kadın faktörünü yeterince kullanamadığı için tüm atletlerin çift bacakla koştuğu yarışta tek bacakla seke seke koşmaya mahkum.

Türk kadını isterse neler yapabileceğini gösteriyor.

SOYUM NEREDE?

E-Devlet’te yeni başlayan alt üst soy raporu (soyağacı sorgulama) hizmeti çok büyük bir ilgiyle karşılaştı. Alt soy üst soy raporu kullanıma açılmasından itibaren e-Devlet üzerinden 1 saat içerisinde yaklaşık 33 bin belge üretildi. Yaşanılan bu yoğunluk e-Devlet sistemini kilitledi.

Peki neden bu kadar merak ettik soyumuzu?

İhtimaller;

- Ya korkuyoruz, inşallah o en çok övündüğümüz soyumuzda-sopumuzda bir karışıklık yoktur korkusuyla bakıyoruz.

- Ya yarın sabah ortamlardaki “Senin soyun ne çıktı?” şeklindeki sohbetlerde geri kalmamak için, yani sosyal sebeplerden…

- Ya konuşacak konumuz kalmadı, canımız sıkılıyor, bu konu da ilaç gibi yetişti…

- Ya da ülkece jeneolojiye, yani soy bilimine merak sardık…

Ne diyelim? Umarım dördüncüsüdür diyelim…

Soyunu seven, sayana saygımız var lakin, hani şöyle, kendinden olmayanı dışlayan kafatasçıların soyu konusunda e-devletimiz küçük sürprizler yapsa da en azından bir süre kafamızı dinlesek...