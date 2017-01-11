Ömer EKİNCİ[email protected]
Kanada sonbahar yapraklarını sattı, ya bizim kar topları?
11 Ocak 2017 Çarşamba
New York University Profesörü Selçuk R. Şirin Hurriyet.com.tr’deki köşesinde “Kodlama Dersi 1. Sınıflarda Zorunlu Olsun!” başlıklı bir yazı kaleme almış.
Çin ise kurgusunu daha farklı yaptı. Önce dünyanın fason üreticisi olma vaadinde bulundu, akabinde tüm dünyadan tasarımlar, çizimler, ihtiyaçlar aktı Çin’e. Sonra Çin kendi üretim bantlarını da açmaya başladı fason işleri yaptığı bantların yanına. Ardından dünyadaki krizden de faydalanıp çok önemli global markaları satın almaya başlayınca pazılın parçaları da birleşmiş oldu.
İşte düşünmeye başlangıç noktası tam da burası. Bunu belirledikten sonra eğitim sistemi ve müfredatlar çok daha rahat, çok daha sistemli ve planlı bir şekilde oluşacaktır.
KANADA SONBAHAR YAPRAKLARINI SATTI, YA BİZİM KAR TOPLARI?
Kanada’da “Fall Foliage Turları” düzenleniyor sonbahar aylarında. Ağaçların sonbaharda dökülen yaprakları temizlenmiyor ve ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor. Kanadalılar da yapraklara basarak yürüme fikrini bir pazarlama dehasıyla turizme dönüştürmüş durumda.
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