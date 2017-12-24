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Ali Sami ALKIŞ

 asalkis@stargazete.com

Kaybeden iyiydi, kazanan daha iyi

24 Aralık 2017 Pazar

Beşiktaş daha maçın başında golü yedi ama bunun altından kalkmak için; doğrusu canını dişine taktı... Hatta yediği golün hemen öncesinde, Pepe’yle bir gol bulmuştu. Fakat ofsayt gerekçesiyle sayılmadı... Oysa pozisyonda, santimle sayılabilecek kadar bile ofsayt yoktu. Sadece eller-kollar görülüyordu, onlar da hesaba girmez... Paralel kalmanın bile durumu kurtardığı bir durumdan, Cüneyt Çakır kendine vazife çıkardı.

Neyse ki Beşiktaş; yediği golün sonrasında, neredeyse ejderhaya dönüştü... Bir taraftan Babel’in, öbür taraftan Quaresma’nın baş döndüren baskıları; golün bir şekilde geleceğinin mesajını zaten veriyordu. Ama pozisyondan değil, penaltıdan geldi...

Talisca’yı düşüren savunma, topla uzaktan-yakından ilgili değildi. Hem bodoslama girdi, hem çelme taktı. Tartışmasız penaltıydı...

***

Ağzından alev fışkıran Beşiktaş ejderhasına karşı, Sivas da korkudan kaçacak delik aramadı. Bayağı diklendi, kafa tuttu, pozisyon buldu. Yiğitliğe leke sürdürmedi.

Kaptan Ziya’nın öyle kritik anlarda müdahaleleri oldu ki; ben son yıllarda, bu kadar çok sayıda pozisyonu tek başına karşılayan (Hatta bitiren) adam görmedim. Hatta bir karambolde; Beşiktaş’ın iki topunu, aynı anda kalenin iki ayrı köşesinden uçarak/yatarak çıkardı. Adam müthiş oynadı.

***

Beşiktaş ilk yarıdaki akışkan futbolunu, ikinci yarıda sürdürdü ama; Sivas da imrenilecek bir karşı duruş/dik duruş/omurgalı duruş sergiliyordu. Pes etmediği gibi, kafa tutmayı sürdürüyordu. Kalecisi Tolgahan da çok başarılıydı.

Anlayacağınız, Beşiktaş aslında iyiydi ama; daha iyi olan bir takıma kaybetti. Acı ama gerçek!

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