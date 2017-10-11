Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

  1. Yazarlar
  2. Ali Sami ALKIŞ

Ali Sami ALKIŞ

 asalkis@stargazete.com

Kayıtsız futbola, değnekli futbol!

11 Ekim 2017 Çarşamba

Dünya üçüncüsü olduğu yakın dönemde; kimsenin başarılarını umursamadığı Ampute Milli Takımı, ne oldu da Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanınca bir anda kıymete bindi?

Bir televizyon kanalı; tam 3.5 saat boyunca hem konuyu hem kupayı alanları canlı yayında tuttu. Bu, neredeyse bir ilk... Peki ama, bu ilgi patlaması neden oldu?

***

Başarı elbette büyük ve önemli ama; şayet milli takımımız İzlanda’yı yenip, son şansı için Finlandiya karşısına çıkı- yor olsaydı; ne o 42 bin kişi maça giderdi, ne de bu başarı bu kadar önemsenir olurdu.

Türk halkının dikkatini çeken şey; Ampute milli takımımızın başarısından çok önce, maçları kazanmak için gösterdikleri enerji/hırs/ inanç patlamasına duydukları hasret ve hayranlıktı. Çocuklar ciğerlerini söke söke oynadılar... Şampiyon olamasalar bile, kimsenin bir şey diyeceği yoktu.

Oysa A milli takı- mımızın ruhsuz/heyecansız/isteksiz görüntülerinden sonra ortaya çıkan yıkım; herkesi öfkelendirmişti. Avrupa Şampiyonası finallerine kalmak için ödenen 650’şer bin Euro prim; bu kez yoktu... Futbolcular da o yüzden, “Ne ka para, o ka köfte” der gibi, burun kıvırıp oynadılar. Türk halkının öfkesi bu yüzden...

 Ampute milli takımının amatörden de amatör bir heyecanla ve canla-baş- la sergiledikleri fedakarca futbol; onların milli duyguyla ve başarıyla beslenme ihtiyacını karşıladı. Bulduklarına dört elle sarıldılar. 42 binden bile fazla kişiyi Vodafone Park’a yönlendiren ve stad tıka/basa dolduğu için binlerce kişiyi de mecburen dışarda bırakan şey; A milli takımda görmedikleri milli heyecanın, amputelerdeki varlığıydı.

Değneklerle ve binbir fiziki güçlükle verdikleri efsanevi mücadele, o yüzden hepimizi ağlattı. A milliler onlardan ilham, örnek, güç alsınlar ve elbette ibret de alsınlar...

 Türk seyircisinin ince tepkisi, aslında millileri utandırmaktı. Bence o sağlandı.

Aracın LPG tankı patladı

Aracın LPG tankı patladı

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

En iyi belediye başkanı ödülü sahibini buldu

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA