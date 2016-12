Kendisi açıkladı, işte Şener Şen kanunları

Şener Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödül aldığı anda yanımdaki arkadaşıma ilk yorumum “Eyvah, linç başlayacak” oldu. Tahmin etmek zor değildi çünkü bir önceki sefer Ara Güler’e de aynısı yapılmıştı. Ve daha nicelerine…

Şener Şen önemli mesajlar verdi, söylediklerinin ötesinde. Herkesin hesabına biraz biraz düşüyor bu mesajlardan.

Şener Şen neden önemli?

1- Şener Şen, sanatçıların instagram sayesinde artık evlerinin içine, yataklarına kadar girebildiğimiz şu günlerde mesafenin bir ölçüsü. Son 20 yıldır hayatımızın hem içinde, hem de kendisini özletmeyi inanılmaz güzel başarıyor. Hem 4-5 yılda bir film çekiyor, taze filmlerini izleyebiliyoruz, hem eski filmlerinden hala tat alabiliyoruz. Ne uzak, ne yakın, tam dengede...

2- Şener Şen, sabrın, acele etmeyişin bir ölçüsü. Dün 75 yaşına bastı ama “artık yaşlanıyorum, bir an önce üç-beş film daha çekeyim” aceleciğine girmiyor.

3- Şener Şen, sanatçı - devlet dengesinin bir ölçüsü. Ne devlete, cumhurbaşkanına bağlılığını göstermek adına yaygaralar koparıyor, ne de “ben sanatçıyım, öyleyse neden muhalif olmayayım?” mantıksızlığına düşmüyor. Siyasi görüşünü hiçbirimiz bilmiyoruz mesela. “Bilmeniz de gerekmiyor” der gibi davranıyor.

Cumhurbaşkanına saygısını da eksik etmedi törende, kendi duruşunu da hiç bozmadı. Bu duruşu aslında en akıllıca duruş bir taraftan. Bu nötr alanda, bu saygılı mesafede iken etkisi de çok fazla olabilir, Cumhurbaşkanı tarafından sözü de dinlenir. Kulağına eğilip “Şu konuya biraz ağırlık verseniz, şuna dikkat çekseniz, şu sorunu çözseniz” dediğinde çok daha fazla karşılık bulur.

Farkettim ki Cumhurbaşkanına sürekli hakaret eden sanatçılardan ne kadar bıkmışsak, Cumhurbaşkanıyla fotoğraf vermek için etkinlik etkinlik peşinde dolaşan, sürekli dibinde olan sanatçılardan da o kadar bıkmışız.

Ek olarak linç edileceğini biliyordu, ondan da korkmadı. Bitmek bilmeyen bu mahalle baskısı, bu Erdoğan Sövücülüğü ve ona yönelik olumlu her hareketi linç etme eğilimi artık gerçekten sıkmıştı. Şener Şen bütün bunları hiç umursamadan çıktı sahneye.

İşte tüm bu sebeplerden ötürü, dün farkında olun-olmayın, Şener Şen, kendi kanunlarını arz etti halka. İşte sanatçı tam da böyle olmalı diye ölçüyü çizip ortaya bırakıverdi.

* * *

2017’de neler öğrendim?

1- Türkiye gibi bir coğrafyada, dünyanın ağırlık merkezine bu kadar yakın bir noktada, hele hele de Ortadoğu’nun yakıcı atmosferinde yaşıyorsanız, her daim uyanık olacaksınız, bundan sonra darbe olmaz, şu gelmez, bu gitmez demeyeceksiniz. Her an herşey olabilir. Uyumayacaksınız. 2017’de bunu öğrendim.

2- Dış politikada dost ülke, düşman ülke yokmuş. Menfaatlere uyan ülke, uymayan ülke varmış. Müttefikimiz diyebilirmişiz belki ama gerçekte sırtını dayamak yanlışmış bir ülkeye. Bir de yaptıkları ne kadar ters olursa olsun bir devlete etki edebilmenin tek yolu iletişim kanallarını açık tutmak, temasta olmakmış. 2017’de bunu öğrendim.

3- Dünyanın bu kadar savrulduğu, her an herşeyin olabilme ihtimalinin olduğu bu zamanda yaşıyorsanız, ekonomik krize her an hazırlıklı olacakmışsınız, dahası her an bekleyecekmişsiniz. Dünyanın çivisinin çıktığını, nerede tekerin fırlayıp takla atacağını bilemezmişiz. 2017’de bunu öğrendim.

4- İhtiyaçlar hiyerarşisinde nasıl ki insanın yeme-içme ihtiyacı öncelikli gelir, aynı hiyerarşi ülkelere vurduğumuzda ilk sıraya eğitim gelirmiş. Dünyada bugün eğitimde bir numara olan ülkeler, en zor zamanlarında tüm bütçelerini kısıp eğitimin bütçesini arttırarak bugünlere gelmişler. 2017’de bunu öğrendim.

5- İşleri tanıdığa, bizim arkadaşa, düzgün çocuklara değil ehline verecekmişsin, fikri fikrine zıt bile olsa işi uzmanına, en doğru ellere teslim edecekmişsin, liyakat işin püf noktasıymış, 2017’de bunu öğrendim.

* * *

BEN NELER YAPMAYI PLANLIYORUM?

Beni özel olarak takip edenleri sona bırakmış olayım. 2016’da SENİN YOLUN kitabım çıktı, STAR.com.tr’de yazmaya devam ettim ve sizlerle bu mecrada bir yılda 160 yazıyla buluştuk. Yine 2016’da baba oldum. Ama hepsinin önemlisinin, tüm kariyerlerden, tüm başarılardan öncelikli ve önemlisinin baba olmak olduğunu gördüm.

Evet, 2017’de hem SENİN YOLUN devam edecek, hem yeni kitaplar gelecek, Salı akşamları saat 17.00’de Moral FM’de NEDEN OLMASIN? Programını yapmaya devam edeceğim. Star.com.tr’de yazılarımla huzurlarınızda olmaya devam edeceğim.

Ama anladım ki en önemli kariyer, en büyük yaşam amacı bu dünyaya iyi bir insan yetiştirmek, bu ülkeye iyi bir evlat yetiştirmekmiş.

Yani 2017’de en çok “iyi bir baba” olmayı planlıyorum.