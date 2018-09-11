Kim bu beyaz baretliler?

2011 yılında Suriye iç savaşı patlak verdiğinde kimse Suriye’nin çok hızlı bir şekilde param parça olacağını hesaplayamadı. Ama parçalandı. Suriye, egemen güçlerin kapışma sahası oldu. Yetmedi terör gruplarının cirit attığı bir ülkeye dönüştü. Suriye’nin her toprak parçasını bir terör örgütü kaptı. Yüzlerce farklı silahlı grup yıllarca birbirini boğazlayıp durdu/duruyor. Büyük güçlerin vekalet savaşlarına sahne olan Suriye’de bir tek grup şiddete hiç bulaşmadan yaraları sarmaya çalıştı/çalışıyor: Beyaz Baretliler. Tek misyonları bombalanan yerlerdeki sivilleri kurtarmak.



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Tankları, tüfekleri, roketleri, füzeleri yok. Zaten öyle bir dertleri de yok. Hiçbir oluşumla/grupla bağlantıları yok. Bombaların ve kurşunların gölgesinde yıllardır akan kanı biraz da olsa azaltma uğraşındalar. Bir şey daha yapıyorlar; ellerindeki imkanlarla yaşanan bu insanlık dramını dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. O yüzden de hedefteler.



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2013 yılında ortaya çıkan Beyaz Baretliler’in çoğu iç savaştan önce sağlık sektöründe çalışmış. Doktor, hemşire, sağlık teknisyeni, öğretmen ve mühendislerden oluşuyor. Hiçbir kurum/kuruluştan destek almadan kendi imkanlarıyla bombalanan binalara girip hayat kurtarıyorlar.



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Sadece insanların hayatlarını kurtarmak için uğraşmıyorlar, yıkılan kentlerin yeniden hayat bulması için de çalışıyorlar. Moloz kaldırma çalışmalarından tutun da duvarların boyanmasına kadar bir dizi güzel şey daha yapıyorlar. Sivil halka patlayıcılar konusunda eğitim veriyorlar. Kuruldukları 2013 yılından bu yana 150’nin üzerinde üyesini saldırılarda kaybettiler. Şimdilerde çoğunluğu idlib’te olmak üzere 5 bin civarında bir gönüllü ordusu Beyaz Baretliler.



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Bu kadar kötülüğün yaşandığı topraklarda iyiliğin kazanması için savaşan bu bir avuç insan, eli kanlı Esed rejimi ve Rusya’nın hedefinde. Günlerdir Moskova’nın güdümündeki medya kuruluşları bu iyilik ordusunu terör örgütü gibi göstermeye çalışıyor. Esed güçleri Beyaz Baretliler’i doğrudan hedef alıyor.



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Rejim ve rejimi destekleyen ülkelerin terörist gibi göstermeye çalıştıkları bu insanlar herşeye rağmen Suriye’de yaşanan katliamları dünyaya duyuruyor. Duyurmaya da devam edecek. Allah onlardan razı olsun.