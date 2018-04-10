Kim kimi manipüle ediyor?

Çağımızda manipüle edilmemiş yani doğru/temiz bilgiye ulaşmak çok kolay değil. Yaşadığımız zamanlarda herşey gibi bilgiye ulaşmak da kaotik ve zor.

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Mesela Afrin harekatı… Sahte fotoğraflar mı dersin, yalan haber mi dersin, hiç yaşanmamış hikayeler mi dersin… Terör örgütü sosyal medyayı kara propaganda için yoğun bir şekilde kullanmaya çalıştı.

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Şu günlerde ise Suriye ile ilgili bazı sosyal medya hesapları çok farklı manipülatif işler yapmanın peşinde. Bir bakıyorsun bu hesaplardan bir gün Rus uçakları uçuruluyor ABD hedeflerine yönelik bir bakıyorsun sonraki gün ABD savaş gemileri sürülüyor Rus hedeflerine karşı. Sanırsınız ki dünya savaşı başlamak üzere.

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Günümüzde ve yakın gelecekte en büyük mücadele dijital alemde yaşanıyor ve yaşanacak. Bununla ilgili ilk adımı atan devletlerden biri İngiltere diğeri de Ortadoğu’yu kasıp kavuran, Filistin’i kan gölüne çeviren İsrail. Mesela İsrail, Filistin işgalini dünya kamuoyunda özellikle de Arap dünyasında normalleştirmek adına binlerce sahte medya hesaplarıyla sistematik bir operasyon yürütüyor.

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Bu tip operasyonlar için KURMAY aklı olmayan devletler ise daha az sofistike yöntemlere başvuruyor. Mesela bazı Körfez ülkelerinin bazı Afrika ülkelerindeki medya operasyonlarına buna iyi bir örnek. Haftasonu Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir uçak Somali’ye iniyor. Uçakta bulunan bazı çantalar şüpheli bulununca aranıyor. Ne çıktı dersiniz bu çantalarda tam 13 milyon Dolar para. Paralar diplomatik çantalarda değilmiş ve üstelik Somalili yetkililere de bildirilmemiş. Yani para KAYITDIŞI. Paralara el kondu. Somalili yetkililer bu paranın neden ülkeye sokulduğunu araştırıyor.

Tüm bu olanların ışığında size Somalili bir gazetecinin anlattıklarını aktarayım. Meslektaşımız, bazı Arap ülkelerinin Somali’de medyaya hükmetmek için para akıttığını uzun uzun anlattı. Bazı gazete ve televizyonları nasıl satın almaya çalıştıklarını detaylarıyla aktardı. Şimdi bu bilgi ile Somali’ye çantalar içinde götürülen paraların amacını bir kez daha değerlendirin.

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Hazır medyadaki manipülasyonları gündem edinmişken tekrar, uzak Asya ülkesi Malezya’daki bir yasal uygulamayı da aktarayım. Malezya hükümeti günümüzün en büyük sorunlarından biri olan yalan ya da sahte haber ile ilgili yasal bir düzenlemeye gitti. Bundan sonra Malezya’da yalan haber üretmek veya yaymak suç sayılacak. Üstelik 6 yıla kadar cezası olacak.

Gazeteciye İsrail kurşunu

Günlerdir sivil, kadın, çocuk, yaşlı gözetmeden Filistinlilerin kanını döken İsrail, son olarak bir gazeteciyi hedef aldı. Üzerinde kocaman harflerle “PRESS(basın)” yazdığı halde Filistinli meslektaşımız Yasir Murteca İsrail askerlerinin hedefi oldu. Ancak maalesef İsrail’in her şartta hamiliğini yapan Batı bir gazetecinin öldürülmesine de sessiz kaldı.

Bu arada 30 Mart’tan bu yana süren İsrail saldırılarında 30’un üzerinde Filistinli öldürüldü. 33’ünün durumu ise kritik.