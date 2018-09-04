Klasik medya nasıl öldü?

2006... Klasik gazeteciliğin temelden sarsıldığı yıl... 1800’lü yıllardan bu yana süregelen habercilik twitter ve facebook ile bambaşka bir yöne evrildi. Kimine göre gereksiz bilgi bombardımanına maruz kaldığımız kimine göre ise gerçek bilgiye ulaşmanın iyice zorlaştığı zamanları yaşıyoruz.



Peki insanların olan-biteni daha iyi anlaması için ihtiyaç duydukları gazeteler ya da diğer ismi ile konvansiyonel medya sistemi neden ve nasıl bozuldu?



Yazının başında hemen belirtelim en önemli faktör; bilgiye ulaşmak artık daha kolay ve daha hızlı. Ama güvenli bilgiyi elde etmek neredeyse imkânsızlaştı. Bilgi denizinde yüzüyoruz ama çoğu zaman yüzdüğümüz su kirli.



Artık klasik medyadan daha etkili mecralar var habere ulaşmak için. Bu durum reklam verenlerin alışkanlıklarını da değiştirdi. Hedef kitlelerine dijital ortamdan daha rahat ulaşan iş dünyası parayı buraya akıtmaya başladı. Klasik medyayı oldukça zorlayan bu realite medyada yeni bir düzene neden oldu ama gazeteciliği de temelinden sarstı.



Güvenilir gazeteciliği yeniden diriltmek mümkün mü? Cevabı zor bir soru. Bütün dünyada haberciler bu sorunun cevabını bulmak çabalıyor.

Önerilerim:

- Ana akım medyada güvenilirliği yeniden merkeze koymak gerekiyor.

- Yüksek standartlarda haberciliğin geri gelmesi için çabalamamız lazım.

- Doğru ile yanlışı iyi ayırmamız şart. Kaliteli gazeteci yetiştirmek için daha fazla gayret göstermeliyiz.

- Medyanın tamamen saygınlığını yeniden kazandırmak adına gerçeğin peşinden koşmaktan vazgeçmemeliyiz.

- Özellikle gazetecilerin sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunurken daha dikkatli ve daha hassas olmaları lazım.



Her şeye rağmen toplumun ilerlemesinde önemli rol oynayan klasik medyanın yeni gerçeklerle yüzleşerek ama onları yok saymayarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Bu yolculuğa devam ederken oyunun kurallarının değiştiğini bilmek ve ona göre pozisyon almak artık elzem.



Twitter hesabı olan herkesin bir şekilde bilgi aktardığı bu zamanlarda gazetecinin bundan daha fazlasını yapması gerektiğini bilmesi onun yararına olacaktır.