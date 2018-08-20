Korku tünelinden bayram şenliğine

Beşiktaş ligdeki ilk maçında Akhisar’ı yenerken golleri atana kadar ve 2-0’dan sonra hiç de iyi görüntüler vermemişti. LASK ile yapılan Avrupa Ligi maçında ise son dakika golü ile tur geçildi geçilmesine de yine ortaya konan futbol geçer not almadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş tüm bunları dikkate alarak kadroda yarı yarıya bir revizyona giderek takımını sahaya 5 değişiklikle sürdü. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarılı sonuçlar alırken de sık sık revizyona giden Güneş’in bu tercihi biraz da oyuncuların maç seçiminin etkisiyle olumsuz sonuçlar vermişti. Beşiktaş’ı sahada bu kadar farklı bir kadro ile gören Siyah-Beyazlılar’ın aklına doğrusu geçen sezon gelmedi değil. Beşiktaşlılar, “Yine aynı senaryo işler ve puan kaybeder miyiz?” korkusuyla maçı izlediler.

Erzurum pres yaparak, Beşiktaş’a top oynatmamaya çalışarak oyuna başladı. Bunda da başarılı oldu. Hatta rakibin etkisizliğini ve bireysel hataların çokluğunu gören Erzurum gol aramaya da başladı ve üst üste attığı kornerlerin sonunda Scuk’un vuruşunda top ağlara gitti. Scuk ilk yarım saat biterken bir de füzeyi direğe nişanladı. Beşiktaş o kadar etsisiz başladı ki oyuna, kaleye ilk topu ancak Ryan Babel’le 32. dakikada yollayabildi.

Şenol Hoca baktı ki takım oynayamıyor, ilk yarı bitmeden Oğuzhan’ı çıkarıp, Caner’i sol beke aldı, Adriano’yu ortaya çekti. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Beşiktaş aslında fark açılmadığı için şanslıydı. Kartal bu şansı ikinci yarıda iyi kullanmak için baskılı başladı ve Gökhan Gönül’ün kafa golü ile eşitliği sağladı.

Güneş ikinci yarıda Lens’i oyuna alarak ikinci hamlesini yaptı. Gol için daha istekli gelen Beşiktaş, Negredo’nun usta işi golü ile öne de geçti. Quaresma’nın penaltı golü de galibiyeti perçinledi.

Sonuçta Beşiktaşlılar, rotasyonun yan etkilerinin endişesiyle çıktıkları maçta korku tüneline de girseler, sonuçta bayramı erken kutladılar.