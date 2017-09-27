Leipzig’e Kartal pençesi

Beşiktaş hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Süper Lig’de mücadele edebilecek kadro derinliği ve kalitesine sahip bir takım olmasına rağmen, Teknik Direktör Şenol Güneş, geçtiğimiz cumartesi günü Fenerbahçe önünde mağlup olan kadrosundan yine vazgeçmedi ve Alman temsilcisi Leipzig önüne de aynı kadro ile çıkmayı tercih etti.

Siyah beyazlı temsilcimiz muhteşem taraftarının da müthiş desteğini arkasına alarak oyuna öylesine iştahlı bir şekilde başladı ki önce orta alan üstünlüğünü ele geçirdi daha sonra da sağdan ve soldan yaptığı ataklar ile rakibini şaşkınlığa uğratırken Cenk’in kişisel gayreti ile getirip yerden yaptığı ortaya Babel’in güzel vuruşu ile golü buldu.

Babel’in golü sonrasında genç ve diri rakibi karşısında yaklaşık yirmi beş dakika süre ile oyunu kendi yarı alanında kabul edip risk almayan Beşiktaş, Alman takımına pozisyon vermediği gibi kendisi de rakip ceza alanında pek etkili olamadı.

Ancak ilk yarının sonlarında ani bir atakta Quaresma usta sahneye çıktı ve ceza alanı içine adrese teslim yaptığı ortada Talisca’nın cesaret ve maharet karışımı kafa vuruşu ile ikinci golü bulup soyunma odasına girmeyi başardı.

Beşiktaş dün akşam her iki yarıda da zaman zaman rakibine baskılı oynama şansı vermiş olsa da takım oyununu çok iyi oynadı, Şenol hocanın istediklerini sahaya iyi yansıttı, iyi mücadele ederek ikinci maçını da kazanıp guruptan çıkabilme adına çok önemli bir avantaj yakaladı. Özellikle Quaresma, Cenk, Babel ve Talisca hem hücumda hem de savunmada çok iyi işler yaptılar.

Rusya’nın uluslararası arenadaki bir numaralı hakemi olan Sergei Karassev UEFA hakem kurulunun çok güvendiği bir isim ve dün akşamki oyunda da kolay düdükler çalmadı, oyunu baştan sona kontrolü altında tutup, deneyimine yakışacak şekilde başarılı bir yönetim gösterdi. İlk yarıda Cenk’e kontrolsüz bir şekilde kayarak faul yapan Orban’a gostermiş olduğu sarı kart doğruydu.

Üst üste taktik fauller yapan Keita’ya gostermiş olduğu sarı kart da doğruydu. Umut vadeden bir atağı faul ile durduran Caner’e gostermiş olduğu sarı kart kurala uygundu.