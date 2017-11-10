Makamında ziyaret yasaklansın

“Makamında ziyaret” kelime grubunu Google’da arattığınızda...

391.000 sonuç çıkıyor.

Üç yüz doksan bir bin.

Peki bu “Makamında ziyaret” çarkı, bu kısır döngü nasıl işliyor?

***

Bir gün bir makama gelirsin.

Özel kalemde sıraya girer ziyaretçi adayları.

Randevu versen bir türlü, vermesen bir türlü.

Birine versen diğerine vermesen olmaz.

Hiç birine vermesen adın deliye çıkar…

Vermeye başlarsın,

Sonu gelmez.

Sonu geldiğinde de yavaş yavaş görev süren dolmaya yüz tutar.

Veda ziyaretleri için randevu talepleri başlar.

Birine versen...

***

DİĞER AÇI

Bulunduğun bölgede seni de ilgilendiren bir noktada bir atama ya da seçim gerçekleşir.

Bir yetkili göreve gelir.

Sağında, solunda herkesin randevu istediğini görürsün.

Bu işlerde yeniysen şaşırırsın,

O arada zaten ilk sıraları çoktan kaçırmış olursun.

Herkes gidiyorken sen gitmesen,

Adın “tavır koymuş’a çıkar.

Hatta geç gittiğinde bile,

Derler ki “İstemeye istemeye gitti”...

Kısacası gitsen bir türlü, gitmesen bir türlü…

***

Nereden esti de yazdım?

Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, yeni göreviyle ilgili nezaket ziyaretleriyle ilgili “Gelmek isteyen herkesi geldi sayıyorum. İş çok, kaybedecek zamanımız yok" demiş.

Helal olsun.

Örnek olsun.

Bütün dünya bir yeniden pozisyon alma derdinde, Türkiye bir varoluş mücadelesinde iken biz “sen beni ziyarete gelmedin, ben seni ziyarete gelmiştim” nazlanmalarıyla vakit kaybetmemeliyiz.

Zamanımız kıymetli.

Koşacak çok yolumuz var.

***

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ölümünün 79. Yılında Saygıyla Anıyorum.