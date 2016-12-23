Menemen oynadý F.Bahçe kazandý

Maçýn baþlarýnda Salih’in pasýný Ozan’ýn çok kötü vole vuruþu karavana misali auta çýktý. Menemen takýmýndan Abdullah ise kale dibinden golü kaçýran oldu. Erman’ýn Salih’i ceza sahasý içinde düþürüp yapmýþ olduðu penaltýyý Fernandao gole çevirince Fenerbahçe öne geçti. Efe ile Menemen 2. kez gol kaçýrýnca, bir kaç gün sonra oynanacak Trabzonspor maçý öncesi Fenerbahçe nasýl bir sonuçla karþý karþýya kalacak merak içindeyim.

Fenerbahçe’nin futbolu S.O.S veriyor. Ýkici yarý Menemen’in üst üste kaçýrdýðý golleri, Fenerbahçe kalecisi Fabiao’nun güzel kurtarýþlarýný izledik. Bu önemli gol pozisyonlarýný beceriksizce kaçýran Mert ve Erman’dý. Fenerbahçe top kayýplarýyla oynarken, eðer Fabiano’nun baþarýlý kurtarýþlarý olmasaydý vallahi de billahi de maçý kazanan hem de farklý galip bitiren Meneme olurdu.

Fernandao’yu hayretler içinde izliyorum. Attýðý penaltý golünü alýp evine götürsün. O kadar aðýrlaþmýþ ki, adeta Alman tanklarý gibiydi. Gole gidecek yolda bile rakibi 5 metre geriden gelip ayaðýndan topu alýyor ise o futbolcunun bu görüntüsüyle Fenerbahçe’de yeri yoktur. Ben top kayýplarý patronu olarak göstermek istediðim Ozan Tufan’ýn nereye koþmak istediðini sorgulamak isterim. Birinci takýmda bu oyuncularýn yer almasý adýna bu kadar çirkin futbol sergileyenlerse havasýný alýrlar.

Salih’i çok beðenen ben bu sezon onu sanki futbolu terketmiþ gibi görmeye baþladým. Yeteneklerini rafa kaldýrmýþ, tozlanmaya mahkum etmiþ bir Salih, bu Fener’de þu haliyle ne yazýkki yer almasý mümkün deðil. Hani biz üzülerek, sýkýlarak seyrediyoruz bu Fener’in futbolunu da Advocaat sinir küpü olmuþ kýpkýrmýzýydý maçý izlerken. Biz Fener’i yorumlarken galiba yanlýþ yapýyoruz. Advocaat’ýn vücut diline bakýp sadece onu yorumlayýp yazsak Fenerbahçe’nin görüntüsünü ortaya çýkarmýþ oluruz.