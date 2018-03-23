MHP’den İyi Parti’ye kötü haber!

Meral hanımın başını çektiği İyi Parti (İP) kurulduğunda MHP’nin biri hariç bütün muhalif genel başkan adayları bu partide saf tuttular.

Ayrıca MHP içindeki küskünler de İP’e yaklaştılar.

Ve öyle bir manzara oluştu ki İP her ne kadar toplumun tüm kesimlerini kucaklıyoruz dese de tabanının kahir ekseriyetini MHP kökenliler oluşturuyordu.

Kabul etmek gerekir ki İP, MHP’yi fiilen bölmüştü.

***

İP, MHP tabanındaki bu teveccühü iyi de kullandı. Başlangıçta oy oranlarının yüzde 20’lerde olduğunu söyleseler de sonunda yüzde 5 ila 7 bandında olduğu da ortaya çıktı.

Yeni bir parti için bu oran da küçümsenecek bir oran değildi.

Medyanın da gaz vermesiyle İP iyiden iyiye havaya girdi.

Ama İP’e kötü haber MHP kongresinden geldi.

Devlet Bahçeli partisini toparladı, toparlamakla kalmadı küskünlerin büyük bölümünün de yeniden gönlünü kazandı ve yuvaya dönmelerini sağladı.

***

MHP kongresinden sonra Devlet beye muhalefet eden bazı önemli MHP’lileri dinledim.

Mealen ‘MHP aslına döndü biz de MHP’ye döndük.’ diyorlardı.

Gerekçe olarak da Devlet beyin kongrede yaptığı konuşma ve yapılan liste idi.

MHP’nin hem Türk-İslam ülküsüne dönüş yaptığını hem de İslam ülküsüne tavırlı kesimin tasfiye edildiğini söylediler.

Döndüm Devlet beyin konuşmasını satır satır okudum.

Evet gerçekten de o konuşmayı dinleyip de MHP’ye dönmeyecek bir Türk-İslam ülkücüsü olamazdı.

***

Konuşmasının giriş bölümünde, ‘Türk ve İslam’ın nefes aldığı her yere’ selam göndermesi, ‘Türk-İslam ülküsünün inanmış yürekleri nerede?’ diye sorması,kurultayın ‘Türk-İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz’etmesi, ‘duruşumuz Müslüman Türk milletinin ta kendisidir’ vurgusu, vefaya çağrı yaparken, ‘imani asalet’ten bahsetmesi hele de, ‘Vefası olmayanın milli ve manevi değerlere vedası kat’idir, kesindir’ demesi ülkücüleri can evinden yakalamış.

Partinin milli duruşuna ‘Yüce Allah’ı şahit’ göstermesi, darbecilerin, ‘Türk-İslam ülküsünü yargılamaya’ kalkıştıklarını hatırlatması, ‘yolumuz hak yolu, hakikat yolu, Allah yolu’dur dedikten sonra, ‘Göğsümüz imanla kabardı, gözlerimiz heyecanla yaşardı, ihanete inançlarımızdan aldığımız güçle dayandık’ tespitinde bulunması ve Ahmed Arvasi’nin ‘İmansız zümreyi yokluk kemirir,’ diye başlayan dizelerini okuması ülkücülerin ruhuna işlemiş.

***

Şu tespitler de Devlet beyin konuşmasından:

‘CHP’nin Çin malı başbakanlık teklifini kabul etmiş olsaydık, HDP’yi yanımıza yöremize kazara alıp FETÖ’nün tuzağına düşseydik, bilinsin ki, Türkiye iç savaşa sürüklenecek, bekamız hepten, tümden çökecek, çürüyecekti.

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü milattı.

Dış bağlantılı 15 Temmuz hain FETÖ darbe denemesi, bütün taşları yerinden oynattı, Türkiye’nin bekası ve geleceği bakımından tarihi dönüm noktası oldu.’

Kürt kökenli vatandaşları kucaklayan şu cümle de çok önem arz ediyordu:

‘Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimiz, (…)hainlere kapılarını sürgülemişlerdir. Hepsiyle övünüyorum, hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini selamlıyorum.’

***

‘Din tacirlerinden kurtulup, hainleri yok edip, taassup bekçilerini ayıklarsak Türk-İslam ülküsü Türkiye’nin ve komşu coğrafyaların bayraktarlığı göreviyleİlay-ı Kelimetullah mührünü cihana vuracaktır.’ deyip konuşmasınıtekbirlerle noktalaması küstürülen dindar MHP’lilerin yuvaya dönmelerine yetip de artmış bile.

Gördüğüm kadarıyla, MHP, İP’e kaptırdığı ülküdaşlarının gönlüne bu hamle ile girip yuvaya döndürmüş ve kongreden gerçekten güçlenerek çıkmış.

Hayırlı olur inşallah.