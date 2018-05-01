Mucize eşiğindeki F.Bahçe gerçekleri

Beşiktaş için bugüne kadar söylenen söz, “Ligin en iyi futbolunu oynayan ekip” tanımlaması etrafındaydı... F.Bahçe için söylenen ise, tam tersi “İyi futbol oynamıyor” şikayetindeydi.

Lig o hale geldi ki, “Bunlardan bir şey olmaz” denilen F.Bahçe; “Şampiyon olur” denilen Beşiktaş’ı puan cetvelinde altına aldı...

Soru şu: Yorumcular mı yoksa gerçekler mi, bizimle kafa buluyor?

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Daha geçen günkü yazımda yazdım. Beğenseniz de beğenmeseniz de; takım oyunu konusunda en disiplinli performansı F.Bahçe sergiliyor. Aykut Kocaman; hoşunuza gitmesi için değil, işlerin yolunda gitmesi için oyun şablonunu oturttu.

Peki, işler yolunda gitti mi? Bence gitti... En azından, uzun süre şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Beşiktaş’ı geçti... Üstelik aradaki 3 puan fark, kendisinin şampiyon olma ihtimalini henüz sıfırlamadı. Ne olacağı belli olmaz.

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F.Bahçe’nin iddiasını sürdürmesi; neredeyse sezon boyunca ağır eleştirilen bir takımın, kaderine baş kaldırmasıdır. Hiç kimse bu gelişimi beklemiyordu. Sadece bugünkü tablo bile, herkesin yanıldığının belgesidir.

G.Saray ve Başakşehir kanadında kazara oluşacak iki şok sonuç, sezon boyunca yapılan tüm öngörüleri tamamen yerle bir edecektir. İster misiniz F.Bahçe şampiyon olsun!

Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz!

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Böyle inanılmaz bir sonla; “Aziz Yıldırım gitsin, Ali Koç gelsin” diyenler de hapı yutar. Başkan, vedaya değil; bir 20 yıl için daha hazırlığa başlar. Zaten Yıldırım “Kalmam lazım” deyip duruyor.

Kendi taraftarının bile çoktan umudunu kestiği bu takım; herkese ve her şeye inat, mucize yaratmayı başarırsa balıklar da kavağa çıkabiliyor demektir.

Basın ne yazarsa yazsın... Kim ne dersen desin... Taraftar ne kadar tepki gösterirse göstersin... İsterse hiçbir maça gelmesin... Aykut Kocaman hoca, hiçbir şeyden zerre kadar etkilenmiyor. Doğru bildiğini dosdoğru yapmaya devam ediyor.

Davasına, hedefine ve stratejisine bu kadar sadakat gösteren bir adama, hak ettiği karşılığı veremiyoruz.

Aykut hoca, tüm Türkiye’ye kafa tuttu. Haberimiz yok!