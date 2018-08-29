Okuyucuyu kandırmayın! (2)

Dünkü yazımda “TIK” tuzağının nasıl yapıldığını yazmıştım. Özetle gazetecilik nosyonuna sahip olmayan insanların bu meslekte her geçen gün çoğalması bunun temel nedeni demiştim.

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Haberciliğin en yapısal sorunu donanım. Bu da beraberinde vizyonsuzluğu getiriyor. Böyle olunca da gazeteciliğin standartları iyice düşüyor. Yazılı ve görsel basında bu standartlar maalesef yukarı çekilemedi. Şimdi habercilikte yeni bir dönem yaşanıyor: Dijital gazetecilik. Format değişse de gazeteciliğin esasları değişmedi, değişmeyecek de.

İyi gazeteci nasıl olacak?

Herşeyden önce okuyacak, araştıracak. Gazetecilik yaptığı coğrafyayı iyi tanıyacak. O coğrafyanın halklarını, geleneklerini, göreneklerini bilecek.

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Haberciliğin de toplum gibi gelişip, dönüştüğünün farkında olacak ve ona göre kendini konumlandıracak. Yeni bir şey öğrenmeye açık olacak. Topluma üstten bakmayacak. Sokağın nabzını iyi tutacak.

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Anadili dışında dünya dillerinden birini iyi konuşacak. Yeniliğe ve yeni tekniklere açık olacak. Teknolojiye merakı olacak. Çağın gerektirdiği yeni haber anlayışını hızlı kavrayacak. Hızlı ve doğru karar verecek.

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Merak edecek. Sorgulama yeteneği olacak. Karmaşık bir bilgiye ulaştığında onu nasıl haber yapacağını bilecek. Bilgiyi ayıklamayı ve işlemeyi iyi yapacak. Haber kaynaklarının manipülasyonlarına karşı dikkatli olacak. Kendini bu şekilde kullandırmayacak. Haber kaynakları zengin olacak. Ama haber kaynakları ile gazetecilik ilkelerine sadık kalarak görüşecek.

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Fikri takip yapacak. Aykırı düşünecek. Olayları/durumları değerlendirirken vasat olmayacak. Haberi yazdığı dili iyi bilecek. Kelime dağarcığı zengin olacak. Bunların hepsi şart ama önce VİCDANLI ve AHLAKLI olacak.