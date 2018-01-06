Ozan ile Van Persie Fener’e yaramazdı!

Aykut’un Fenerbahçesi’nde en büyük problem olarak gözüken futbolcu Robin Van Persie.. Geldiği günden bugüne kadar saha içinde hiçbir faydası olmadı. Antrenmanlara çıkmaya nazlandı, sakatlığını bahane ederek düz koşularla gününü gün etmeye başladı. Kendisi hiç rahatsız olmadı. Oturduğu yerden milyon eurolar kazandı. Şimdi de gündemimize ayrılış haberleri gelmeye başladı.

Van Persie’nin Menajeri Kess Voss Fenerbahçe yönetimiyle görüşmeye gelecekmiş. Eğer görüşmede ayrılık haberleri kesinleşirse, Sarı-Lacivertli yönetim derinden bir “Ohh” çeker. Bu oyuncu Fenerbahçe’ye fayda getirmediği gibi oturnduğu yerden kazandığı parayla gününü gün etmeye çalıştı. “Ondan gelecek hayır Allah’tan gelsin”deriz. Eğer Fenerbahçe yönetimi ucuz kurtulursa bu oyuncudan, Eyüp Sultan’da kurban kessin derim. Van Persie gitti gidecek deniliyor ama yerine alınacak bir santrfor veya golcü futbolcunun adından söz edilmiyor. Fenerbahçe’nin mutlak bir golcüye ihtiyacı var. Eğer Fernandao da giderse Fenerbahçe santrforsuz kalacak.

Aykut Kocaman sezon başında göreve gelirken Van Persie’den yararlanacağını söylemişti. Ama gördük ki, Van Persie’nin hocasının düşüncesine sahip olmadığı için artık o da bıkmış olacak ki, Antalya’daki hazırlık kampına götürmeme kararı aldı.

Ozan Tufan’a gelecek olursak; Yönetim bırakmak istemedi, ancak Aykut Hoca onu da tamamen kafasından sildiğinden Antalya kampına götürmüyor. Ozan çok büyük ümitlerle transfer edilmişti. Ama görünen şu ki, beklenilen düzeyde olmadığından dolayı Aykut Hoca kadroda yer vermediği için, bu futbolcu ile bire bir konuşmalarında umduğunu bulamadığı için biletini kesti. Daha 22 yaşında olan bu futbolcunun hem saha içi hem de saha dışında beğenilmeyen yaşantısından dolayı Aykut hocanın kendisine takım bulma önerisi getirerek sildiğini var sayıyoruz. Bence her iki futbolcu için alınan karar doğru.