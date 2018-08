Polis Akademisi Öğretim Üyesi, Ekonomist Dr. Yılmaz: Dünyanın yeni sıklet merkezi Türkiye

YILMAZ: Dünyanın ekonomik ağırlık merkezi, hızla doğuya kayıyor ve Türkiye bu işin sıklet merkezi haline gelmiş durumda. Artık kendisi bir eksen olan Türkiye ağırlığını ne tarafa verirse o taraf kazanacak. ABD bunu görüyor.

TÜRKİYE İNÖNÜ’NÜN ÖNGÖRÜSÜNÜN DE ÖNÜNDE Türkiye’ye bu kez ekonomi silahıyla saldıran ABD hiç beklemediği bir hezimetle karşılaştı. ABD’nin derdini, Türkiye’nin gücünü konuştuğumuz Polis Akademisi öğretim üyesi, ekonomi güvenliği uzmanı Dr. Levent Yılmaz, İnönü’nün ta 1964’de ABD’ye dediği gibi “yeni bir dünya kurulur, Türkiye de yerini alır” noktasında mıyız diye sordum. Cevabı güçlüydü: “Ben daha iddialıyım. Yeni dünyayı inşa edenlerden biri Türkiye. Son döneme bakın. Türkiye olmasaydı bölgenin durumu ne olurdu? Kudüs için başka kim bu kadar güçlü ses çıkarabilirdi? BM’de beş daimi üye statüsünü başka kim tartışmaya açabilirdi? Bırakın “dünya beşten büyüktür” sloganını kabul ettirmeyi, söylemeye kim cesaret edebilirdi? 1964’ten çok daha güçlüyüz”. -Türkiye ekonomisi dünyanın 17. büyük ekonomisi iken, bankacılık sistemi sağlamken, ekonomik parametreler kötü değilken yaşadığımız sarsıntının sebebi nedir?

Aslına bakarsanız dünyada şu an gelişmekte olan ülkeler kaynaklı olumsuz bir hava var ve bir süredir ABD’nin ekonomik ırkçılığa dönen korumacı kararları da dünya ekonomisini olumsuz etkiliyor. Dahası Trump yönetiminin Çin’e karşı uygulamaya başladığı ekonomik politikalar da ekstra bir gerilim yaratıyor. Bununla birlikte ABD merkez bankası FED’in 2008 krizinden çıkmak için uyguladığı para politikaları da Dolar’ın giderek değerlendiği bir süreç yarattı. Hal böyle olunca bu gelişmelerden tüm dünya eş zamanlı etkilendi. Ancak söz konusu Türkiye olunca daha ciddi bir durum var.

Türkiye yoğunluğu giderek artan ve her seferinde daha ciddi bir sorun oluşturan çok boyutlu bir saldırı altında. Gezi’yle başlayan ve nihayet 15 Temmuz’da askerin içine sızan hainlerle denenen saldırı şu an ekonomi üzerinden yürütülüyor.

TÜRKİYE EKSENİ

-Papaz bahane miydi yani?

Brunson olmasaydı başka şey bulup yine gerilim oluşturacaklardı. ABD Türkiye’nin bir eksen oluşturduğunu görüyor ve engellemeye çalışıyor. Bakın dünyanın ekonomik ağırlık merkezi, hızlı bir şekilde batıdan doğuya doğru hareket ediyor ve bugün Türkiye bu işin sıklet merkezi haline gelmiş durumda. Çok net söylüyorum; Türkiye ağırlığını ne tarafa verirse o taraf kazanacak. ABD bunu net görüyor. Bunu bir eksen kayması olarak nitelendirip Batı dünyasını da yanına almak istiyor. Ancak bu bir eksen kayması asla değil. Hatta Türkiye’nin kendisinin eksen olması süreci. ABD de bunu durdurmak için çabalıyor. Zaten Beyaz Saray açıkladı, rahip bırakılsa bile uygulanan ek vergiler kaldırılmayacak.

EKONOMİMİZ SAĞLAM

-Peki, Türkiye ekonomisi saldırıya açık bir ekonomi mi?

Türkiye gelişmekte olan bir ekonomi ve her gelişmekte olan ekonomi gibi çözmesi gereken konular var. Bazıları sorun da oluşturuyor. Mesela cari açık. Oldukça kronik hale geldi. Ancak Türkiye enerji fakiri bir ülke ve ithalatçıyız. Bunun etkisi çok büyük. Mesela enflasyon, olumsuz etkiliyor. Fakat ikisi de yönetilemez değil ve enerji konusunda Türkiye çok ciddi projeler geliştiriyor. Dahası Türkiye’nin büyüme rakamları da oldukça iyi bir seyir izliyor. Özetle eksiklikler olmasına rağmen oldukça iyi bir ekonomik alt yapımız var.

MUHALEFET TAKDİR ETSİN

-Muhalefet ABD yönetimini haklı çıkaracak eleştiriler yapıyor ama?

Bu eleştirileri yapanlara soralım. Bu tarz bir süreci başka hangi gelişmekte olan ülke kaldırabilirdi? Mesela Arjantin IMF’ye teslim olmadı mı? Brezilya’da yönetim düşürülmedi mi? 12 Ağustos gecesi kurda yaşadığımız şoku gelişmiş bir ülke yaşasa ekonomik krize girerdi. Ancak Türkiye sabah piyasalar açılmadan ilan ettiği önlemlerle süreci kontrol altına almayı başardı. Bu, bırakın eleştirmeyi, takdir edilmesi gereken bir hareket. Muhalefet yapıcı olduğu zaman faydalı olur. Kriz umarak iktidar elde etmeye çalışmak, o krizi tetikleyenlerle aynı amaca işaret eder ki, onların amaçları Erdoğan nezdinde Türkiye’ye diz çöktürmek.

ERDOĞAN ZEKİ LİDER

-Bu asimetrik ekonomik savaş mıdır?

Erdoğan zeki bir lider. Yapılanın nereye gideceğini önceden fark etti ve hemen adını koydu, “ekonomik savaş” dedi. Birileri korumacılık diyor. Yaptırım diyor. Alakası yok. Savaş neden yapılır? Karşı ülkeyi çıkarlarınız doğrultusunda dizayn etmek, topraklarını veya ekonomik kaynaklarını elde etmek için. O halde bu da bir dizayn savaşı. Ekonomiyi silah olarak kullanıp olası bir ekonomik krizi tetikleyerek yönetim değişikliği ve hatta sokakları karıştırıp askeri fiziki kontrolü sağlamak üzere BM’yi bile göreve davet edebilirler. Her ne kadar vergi, yaptırım vs. ile asimetrik görünse de diğer pek çok değişkene baktığınızda net şekilde ekonomik savaş.

İPEK YOLU KORKUTTU

-ABD şu an tam olarak ne yapıyor peki? Yaptırım tehdidinin ardında ne var?

Ne kadar ciddi olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Ancak biliyoruz ki konu bunun çok ötesinde. Çin’in “Kuşak ve Yol” inisiyatifinde en kritik noktalardan biri Türkiye. ABD bu projeyi kendisi için ciddi bir tehdit olarak görüyor. Dahası Rusya ile Türkiye yakınlaşmasından da endişeli. Zira iki ülke beraberliğinin bölgedeki ABD politikalarını nasıl yerle bir ettiğini gözleriyle gördüler. Trump enteresan bir Başkan. Ne yapacağını kestirmek zor ama konuyu ambargoya götürmek gibi bir çılgınlığın başta ABD için de zararlı olduğunu sanırım Türkiye’ye getirilen vergi kararının ardından ciddi sorun yaşayan ABD borsalarından anlayacak kadar da akıllı olmalı.

ABD SANCILILAR İÇİNDE

-Başka bir kutup oluşmasın diye mi bu kadar saldırgan ABD?

ABD kendi sistemini dünyanın kalanı için örnek olarak görüyor ve o ülkelere götürmeyi de kendisinin görevi olarak tanımlıyor. Bu güce karşı olan veya zayıflatabilecek her şeyi de tehdit olarak algılıyor. Tüm ittifakları kendisi kurmak veya yönetmek istiyor. Bunun dışında bir oluşum olduğu anda müdahaleye hakkı olduğunu zannediyor. Bir süre bunu yapmayı başardı. Ancak şimdi bu hegemonik denge kayboluyor. ABD bunun sancısı içinde. Dünyanın ekonomik ağırlık merkezi hızla batıdan doğuya doğru kayarken Çin’in Kuşak ve Yol projesi de bunu hızlandırıyor. Türkiye teknik olarak bu sürecin sıklet merkezi ancak dahası var: Erdoğan.

ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİ

Çin’den İngiltere’nin batı ucuna kadar her yerde Türk toplulukları var ve etkinliği her geçen gün artıyor. Bir de İslam dünyası var ki onlar da Erdoğan’ı “İslam dünyasının doğal lideri” olarak görüyor. Ülke yönetimlerinden değil halklardan bahsediyorum. Düşünsenize ABD on yıllardır milyarlarca dolar harcayarak bir kontrol mekanizması kuruyor, rejimler oluşturarak halkları kontrol etmek istiyor. Siz çıkıp bunu bozuyorsunuz. Müsaade edin de biraz kızsınlar. (Gülüyor)ar.