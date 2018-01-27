Quaresma pişirdi Talisca yedi

Beşiktaş, Vodafone Park’ta muhteşem taraftarının desteğini alarak maça başladı.

İlk 45 dakikayı anlat derseniz önce Quaresma, sonra Talisca’nın şovunu izledik derim. Portekizli yıldız sağ kanatta resmen gövde gösterisi yaptı. Rakibi Veysel’i her pozisyonda hallaç pamuğu gibi dağıttı.Yaptığı ortalar adrese teslimdi. Biz daha önce Quaresma’yı ortaları isabetsiz yaptığı için eleştirdik ama dün gece maçı tek başına kopardı. 45. dakikada yaptığı vuruşta top üst direği neredeyse kırıyordu. Tabi ona eşlik eden bir yıldız daha vardı. O da Talisca’ydı. Brezilyalı futbolcu, arkadaşının ortalarında olması gerektiği yerdeydi. Kafa golleri fileleri sarsarken, tribündeki taraftarlar da zafer çığlıkları atıyordu. Önce Antalya maçı, ardından Kasımpaşa mücadelesi. Her iki karşılaşmanın da yıldızıydı.Alkışlar Talisca’ya.

Tosic’in yokluğunda Vida’yı yedek kulübesine itip, Pepe’nin yanında oynayan Medel dün akşam çok formdaydı. Kasımpaşa ataklarını kesti. Topu oyuna iyi soktu ve formayı hak ettiğini gösterdi. Oğuzhan orta alanda bir şeyler yapmaya çalıştı ama etkisizdi. Atiba da eskisi gibi değil. Daha diri olması lazım. Gelelim Negredo’ya. Cenk Tosun’un satılmasından sonra bütün gözler onda. Ama gelin görün ki İspanyol golcü sahada dolaşıyor. Ayağına gelen topların takıma katkısı yok. Yönetimin Alanyaspor’dan transfer ettiği Love gelecek hafta ilk on birde sahaya çıkarsa hiç şaşırmayın çünkü Negredo bu performansıyla o formayı hak etmiyor.

Talisca çıktıktan sonra Beşiktaş’ın akordu bozuldu. Kasımpaşa oyunu dengeledi. Trezeguet önce direğe nişanladı, sonra golü buldu. Son on beş dakika Kartal terledi ama üç puana uzanmasını bildi.