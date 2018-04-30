Şampiyonluk için avantaj sağladı!

Son yıllarda böylesine güzel bir derbi seyretmedim. Maça gelecek olursak, hemen başlarda Negredo ile Beşiktaş net pozisyon buldu. Muslera ile karşı karşıya kalmasına rağmen aşırtma vuruşla topu auta atarak Beşiktaş’ı bir golden mahrum bıraktı. Hemen ardından gelişen Galatasaray atağında Nagatomo’nun çıkardığı topu Fernando ağlara göndererek Cim-Bom’u öne geçirdi. Gomis egoistlik yapmamış olsa, daha müsait olan arkadaşına topu verse ikinci Galatasaray golü gelebilirdi. Kendisi kullanmayı tercih edince kaleci Fabri de kornere çıkardı.

Zevkli ve heyecanlı bir ilk yarı izledik. İkinci yarı ise çok daha zevkli oldu. Karşılıklı akınlarla her iki takımda derbiye yakışan futbol içinde kaldı. Beşiktaş adına gelişen akınlarda eğer futbolcular biraz gol becerisinde olsalardı, mücadeleyi farklı boyutlara getirebilirlerdi.

Pozisyon bulmak her ne kadar önemliyse gole çevirmek ise çok daha önemlidir. Böylesine özelliği olan bir derbi maçında kaç pozisyon bulacaksın ki gol yapayacaksın? Biraz da golcü ayakların böylesine bir derbide Beşiktaş adına sessiz kalınca Galatasaray galibiyetine adeta çanak tuttu. Beşiktaş adına bir kaç örnek vermek istiyorum. Galatasaraylı Maicon’un hatalı kafa vuruşunda Babel gol pozisyonu buldu. Muslera ile karşı karşıya kaldı, çok kötü vuruşla topu auta attı. Feghouli ile kaçan Galatasaray golüne rağmen, Tosic’in Gomis’i yaka paça çekmesiyle kazanılan penaltıyı bu oyuncu direğe nişanlayınca Aslan bir golden daha yoksun kaldı. Rodrigues ise Galatasaray adına o kadar güzel gol buldu ki, skoru ikileyerek takımını rahatlattı. Böylesine önemli bir derbiyi meraklar içinde bekdik, merakımızı gideren de kazanan da Galatasaray oldu.