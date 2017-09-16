Şampiyonluk yarışı keyifli geçecek

Milli maçlar için verilen ara sonrasında oynanan maçlara baktığımızda şampiyonluk için iddialı olan takımlardan Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un haftayı üç puan ile kapadıklarını ancak kaliteli oyun olarak üst düzey bir futbol ortaya koyamadıklarını söyleyebiliriz.

Lige çok hızlı girerek taraftarını heyecanlandıran Galatasaray takımı bu kez Antalya deplasmanında iki puan bırakırken, ilk üç haftada ortaya koyduğu güzel futboldan da uzak göründü. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe’yi deplasmanda zor da olsa yenen Başakşehir, elindeki alternatifi bol kadrosu ve kaliteli hocası ile şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından birisi olduğunu herkese gösterdi.

Başakşehir’in bu galibiyetinde Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe gibi bir takım karşısında beraberliğe razı olmayıp risk alarak oyuna yapmış olduğu müdahalelerin de payı büyüktü.

Sezonun ilk mağlubiyetini kendi evinde alan Fener’de ise, bazı transferlerin geç yapılmasından dolayı uyumsuzluk sorunu hala sürüyor. Aykut Kocaman, yaşanan puan kayıplarına rağmen taraftarlarına şampiyonluk umutları aşılasa da şu an için bu yarıştaki rakiplerine göre biraz daha geride oldukları gerçeğini de unutmamak gerekir.

Geniş ve deneyimli kadrosu ile hem Şampiyonlar Ligi’ni hem de Süper Lig’i başarılı bir şekilde götüren Beşiktaş ise Başakşehir ile birlikte en önemli iki şampiyonluk adayından birisi olarak görünüyor.

Ersun Yanal ile birlikte ikinci sezonuna giren Trabzonspor, ilk yarısında oldukça etkisiz kaldığı maçta Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı gibi genç yıldızlarının ikinci yarıdaki iyi oyunları ile Gençlerbirliği’ni yenerken, takıma yeni katılan Jose Sosa gibi önemli bir oyuncunun da katkıları ile önümüzdeki haftalarda daha iyi olabileceğinin sinyallerini verdi.