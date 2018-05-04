Sessiz devrimin farkında mısınız? Siyasete gençlik iksiri...

Kamuoyunun çok farkında olduğunu zannetmiyorum.

Zira gençlerle, gençlik STK’larıyla ve gençlik kollarıyla sürekli içiçe olmanın verdiği bir algıda seçicilik olabilir benimkisi…

Ama eğer ki birazdan anlatacağım konu planlı ve stratejik bir hamle ise Türk siyasetinde sessiz bir devrim yapılıyor.

Birkaç ay önce Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Gençlik Kolları’nın davetiyle onlarla birlikte Kudüs’ü ziyaret etmiştik. Orada Türkiye’nin dört bir yanından genel İl Gençlik Kolu Başkanlarıyla, Genel Merkez MKYK üyeleriyle, İllerin Gençlik Kollarının Yönetim Kurulu Üyeleriyle tanışmıştım.

Hani insanları en iyi yolda tanırsın derler ya, benimki de bir yol analizi, o yüzden içim rahat bir şekilde söylüyorum, hepsi pırıl pırıl, ülke sevgisiyle dolup taşan gençlerdi. Genç yaşlarına rağmen teşkilatçılığın da verdiği deneyimle hepsinde yüksek bir organizasyon yapabilme becerisi ve güçlü bir iletişim gördüm.

Şimdi o genç siyasetçilerin birçoğu meclise hazırlanıyor.

28-30 yaşlarında, ama buna rağmen deneyimli gençleri mecliste görmeye hazırlanalım.

Bunun adı sessiz devrim.

Dediğim gibi, eğer bu bir stratejiyse gerçekten çok iyi düşünülmüş.

Siyaseti gençleştirmek, geleceğin ülke yönetimini çekirdekten yetiştirmek, ülkeyi gençlere teslim etmek.

Ne diyelim, Allah yolunuzu açık etsin arkadaşlar.

Gençlere güvenen hiç yanılmadı, size güvenen de yanılmayacak.

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OYLA TEHDİT DOĞRU MU?

Birisi çıkar, “Af çıkmazsa OY YOK” der.

Diğeri “Af çıkarsa OY YOK”...

Birisi “Bedelli çıkarsa oy veririz, çıkmazsa OY YOK” der.

Diğeri “Bedelli çıkarsa OY YOK”.

Çiftçi “Mahsülümüz şu fiyattan aşağı giderse OY YOK” der.

Tüketici “Fiyatlar artarsa OY YOK”.

Birisi zam ister, yoksa OY YOK…

Birisi de kendinden başkası zam almasın. Yoksa OY YOK…

Yani bu şu mu demek? A kişisi ülkenin faydasına olabilir ama benim şahsî menfaatime uymuyorsa gelmesin, benim menfaatim ülke menfaatinden önce gelir…

OY silah değil, tehdit unsuru değil, olmamalı, olursa kötü...

Herkes sadece kendi faydasını düşününce bütün ülkenin menfaatine olan değil, hangi menfaat grubunda daha çok kişi toplandıysa onların menfaatine olan hüküm sürer dostlar.

Oy kıymetlidir, oy saygındır, oy geleceğimiz için önemlidir. Çek gibi, senet gibi, kredi kartı gibi alışveriş için kullanmayın.

“Kan kusup kızılcık şerbeti içmek” diye bir deyim var anadoluda.

Gönlümüzden elbet nefsimize hoş gelen geçecek, insanız.

Ama işimize gelmeyeni sırf tüm ülkenin menfaatine diye kabul edebilmeliyiz.

Çünkü hepimiz iyi durumda değilsek, hiçbirimiz iyi durumda sayılmayız.

Hepimiz mutlu değilsek, hiçbirimiz yeterince mutlu sayılmayız.

Hepimiz refah içinde değilsek, hiçbirimizin refahı uzun ömürlü değil…