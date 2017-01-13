18 yaşında milletvekilliği yolunu açan madde tartışılırken milletvekilleri meclisi savaş alanına çevirdi. Birçok milletvekili hastanelik oldu. Bir grup vekil milletin meclisinin kürsüsünü işgal etti.

Hiç partisinde, purtisinde değilim vallahi. Ama bir cümle de etmeden geçemeyeceğim.

“18 yaşında vekil olunur mu, olunmaz mı?” tartışmasındaki 40’lı - 50’li yaşlardaki milletvekillerine soruyorum.

Diğer bir milletvekilinin bacağını ısırandan vekil oluyor da; 18 yaşındaki gençten niye olmasın?

Bütün gücüyle bir diğer milletvekilinin burnuna yumruk atıp kırandan vekil oluyor da; 18 yaşındaki gençten niye olmasın?

Meclisin itibarını çocukların bile yapmayacağı maskaralıkta yerle bir edenler vekil oluyor da; 18 yaşındaki gençten niye olmasın?

Keşke siz o koltukların hakkını öyle bir verseydiniz ki, öylesine çıtayı yükseltseydiniz ki; “evet” deseydik, “bu vekillik çok zor iş, öyle herkes yapamaz”.

Ama bir de olumlu tarafı vardı o meclisteki tablonun.

Gençlerin ümidini arttırdınız.

Size bakan gençler “Bunlardan milletvekili olduysa, benden de her şey olur” dedirttiniz.

Hatta sizden milletvekili oluyorsa, 18 yaşındaki gençten de başbakan olur.

Teşekkürler.

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EROL BİLECİK ve İHTİYACIMIZ OLAN TÜSİAD

TÜSİAD’ın yeni başkanı Erol Bilecik.

Bilişim sektörünün duayeni. Bütün hayatını bilgisayara ve teknolojiye adamış.

Babadan ya da dededen zengin değil, Mecidiyeköy’de küçük bir katta ticarete başlamış bir isim.

Yakından tanıdığım bir meslek büyüğüm aynı zamanda Erol Bilecik, daha 15 gün önce birlikte peynirli tost yiyip çay içmiştik.

Ama en önemlisi sürekli siyasi mesajlar verme eğilimli bir isim değil iş odaklı, ekonomi merkezli, ticaret düşünen bir isim. Yani aslında tam da olması gerektiği gibi…

Bilecik’in göreve gelmesi bana göre bir devrin de sonu demek. Sürekli siyasete balans ayarı veren bir alternatif muhalefet kurumu mantığının pratikte de bittiğinin resmi.

Elbette büyük ölçekli iş dünyasını siyasetten bağımsız olamaz. Ama bunu muhalefet gibi yapan bir TÜSİAD yerine yapıcı eleştirilerle yön veren, fikirler ve projeler sunan, uluslararası ticari ve ekonomik arenada yabancı yatırımcıya güven veren ve bu platformlarda Türkiye’yi temsil eden bir TÜSİAD’a Türkiye’nin ihtiyacı var.

Hayırlı olsun.

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DOLARIN EURONUN 15 TEMMUZ’U

Sosyal medya Dolar ve Euro ile yatıp kalkıyor.

Şaşkınlık içindeyiz, nasıl olur bu? Birileri açıklamaya çalışıyor, kimileri sebeplerini, kimileri sonuçlarını irdeliyor.

Pardon ama ne bekliyordunuz?

15 Temmuz’da üstümüze kurşunlar yağdıktan sonra bu kez ekonomik silahla vuracaklar demiyor muyduk?

Ellerindeki tüm kozları kullanacaklarını bilmiyor muyduk?

Dolar Euro moralinizi bozmasın. Direncimizi deniyorlar. Sokağa çıkmamıza, kendi devletimize isyan etmemize uğraşıyorlar. Hakikaten de sağlam uğraşıyorlar. Yani şu yaptıklarının onda biri ile birçok ülkede iç isyan başlatmış, hükumetleri ve liderleri devirmişlerdi. Biz yine iyi dayanıyoruz.



Daha da dayanayacağız.

Ve unutmayacağız…

Bugünleri unutmayacağız, ders alacağız.

Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz..