ŞOK! TRT1’in ünlü dizisinin başrolü son günlerde Erdoğan’ı öven Hülya Koçyiğit’in damadına verildi!

ODA TV’de bir haber:

“Konyaaltı Plajı ihalesi, "Bu ülkede kimse baskı altında değil, bilakis herkes fazla özgür. Yaptıklarından dolayı bir gün herkes Erdoğan’ı takdir edecek" sözleriyle gündeme gelen oyuncu Hülya Koçyiğit'in damadına verildi…”

Hatta ana sayfada manşet görselinde de okuyucu habere şöyle buyur ediliyor: “Türkiye Hülya Koçyiğit ile ilgili bu detayı Odatv’den öğrenecek.”

Allah allah, bu neyin nesidir ki?

“Tabii, büyükannesi Cumhurbaşkanını övdü, torunu ihaleyi kaptı!” demeden önce biraz daha okuyun.

Hülya Koçyiğit’in damadının şirketi dediği Alkoçlar Turizm’e şöyle bir göz atalım.

Şirket 1950 yılında kurulmuş, yani ihaleden bir hayli önce…

Uludağ’ın Uludağ oldu zamanlarda, hatta Uludağ’ı Uludağ yapan tesislerden biri olan Alkoçlar Uludağ’ı 1970 yılında açmış ve Uludağ’ın sembollerinden birine imza atmış şirket.

Uzatmayayım, şimdilerde 3000’den fazla yatak kapasitesine sahip bir turizm grubuna dönüşmüş durumdalar.

Kısacası Antalya’daki o ihaleyi kuruluşunun 68. Yılında almış bu şirket. 68 yıllık bir deneyimle...

Peki Hülya Koçyiğit , Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ne zaman övmüştü?

10 Şubat 2018’de.

Habere dönelim...

Yalan var mı haberde? Zinhar!

Hülya Koçyiğit Cumhurbaşkanını övdü mü? Övdü.

Damadı ihaleyi aldı mı? Aldı.

Tamam, şimdi bu iki cümleyi birbirine yapıştıralım.

Ne oldu son hali?

“Erdoğan’ı öven Hülya Koçyiğit’in damadı Antalya’dan ihale aldı”.

Ohh, mis! Bizde yalan yok!

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Çok iyi bilirler hukukî açıkları da. Dava açsan savunmaları basit:

“Efendim, biz ihaleyi Cumhurbaşkanını övdü diye aldılar demedik ki… O sizin yorumunuz.”

Medya işte böyle yalan söyler sevgili okuyucu, tek kelime yalan söylemeden!

Bir kes-yapıştır haberle verdikleri zarara bakalım bir de…

1- Ülkenin en değerli sinema sanatçılarından, yarım asırlık güzide bir değeri “Överek ihale alan bir fırsatçı, ihale takipçisi” pozisyonuna soktular.

2- Ülkenin en saygın makamı olan Cumhurbaşkanlığına sırf kendisini övdü diye birine ihale toka eden alelade bir makam görüntüsü vermeye çalışmak.

Ne kolay değil mi?

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Bir ipucu da ben vereyim OdaTV’ye, Erdoğan’ı öven Hülya Koçyiğit’in torunu Neslişah Alkoçlar’ın eşi olan Engin Altan Düzyatan’a da TRT1’in önemli yapımı olan Diriliş Ertuğrul’da başrol vermişler, haberiniz olsun, hemen haber yapıverin.