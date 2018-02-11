Talisca ve Love çok can yakar

Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğu kovalayan Beşiktaş geçtiğimiz hafta Bursa’da 2 puan bırakınca lider Başakşehir’le arasındaki puan farkı 6’ya çıkmış, Kartal puan yitirme kredisini tamamlamıştı. Siyah-Beyazlılar lige tutunabilmek için çırpınan Karabükspor önünde işi ilk 27 dakikada bitirdi.

Vodafone Park’ta seyircisinin de desteğini arkasına alan Beşiktaş ilk 45 dakikada iki gol buldu ama attığının iki katından fazlasını da kaçırdı. Maça süratli giren ve son sırada yer alan rakibine forvetten başlayarak önde basan Beşiktaş, kanatlardan Babel ve Quaresma’nın bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle yaptığı bindirmelerle rakibini bunalttı. İlk gol duran toptan geldi. Quaresma sağdan kornerden ortaladı, Gökhan kafayla çevirdi, orada biten Pepe, Beşiktaş’ı öne geçirdi. Ardından Talisca sahneye çıktı. İki kez kaleci Çağlar’a takılan Talisca bu kez Ryan Babel’in soldan getirip verdiği topta estetik bir vuruşla skoru 2-0’a taşıdı.

Şenol Güneş’in ilk golcü olarak tercih ettiği Negredo oyunda kaldığı sürede iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak Cenk Tosun’u arattığı da bir gerçek. Oğuzhan’daki düşüş de sürüyor. Dün yine arada bir görülüp yok oldu.

İkinci yarıda da Beşiktaş fırtınası devam etti. 56’da Negredo’nun yerine giren yeni transfer Vagner Love, 3 dakika sonra Adriano’nun ortasını iyi değerlendirip şık bir gol kaydetti ve farkı üçe çıkardı. Günün yıldızlarından Talisca’nın frikiği farkı dörde çıkardı. 90+2’de Love noktayı koydu: 5-0. Beşiktaş süratli top çevirdiği, kanatlardan hızlı geldiğinde karşısındaki rakiplerini hataya zorluyor ve çok pozisyon buluyor. Kartal son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa dünkü maç tarihi bir skorla bitebilirdi.