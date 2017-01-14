Trabzon 3 puanı ilk yarıda kaptı

Sezonun ilk yarısında kötü bir performans gösterip düşme hattının biraz üzerinde devreyi tamamlayan Trabzonspor’un eldeki kadro ile ligi sıkıntısız bitiremiyeceğini gören yönetim Mas, Pereira, Olcay Şahan ve eski oyuncusu Medjani’yi kadroya dahil etti.

Teknik Direktör Ersun Yanal ise Mas, Pereira ve Olcay’ı ilk onbirde sahaya sürdü. İlk otuz dakikada müthiş oynayan ve iki gol bulan Trabzon’da Mas ve Pereira ile birlikte orta alanda Onazi ve Castillo öne çıkan isimler olurken savunmanın göbeğinde de Durica adeta iki kişilik oynadı. Mütevazı kadrosu ile ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizip beşinci sırada yer alan Bursaspor ise oyuna iyi başlayan ve çok iyi basan rakibi karşısında iki gol yiyene kadar oldukça etkisiz kaldı ve ilk yarının son on dakikasındaki baskısı ile de Kubilay’ın ayağından golü buldu. İkinci yarıda rakibinin on kişi kalması ile baskısını arttıran Bursaspor kaleci Onur’u geçemedi ve üç puanı Trabzonspor’a verdi.

Geçen sezon başarılı olmamasına rağmen hak etmediği kadar maç alıp yirmi iki kişilik süper lig hakem kadrosu içinde kalması sağlanan Yaşar Kemal Uğurlu bu sezonun ilk yarısında beklediği maçlara çıkamamıştı. Dün iyi götürdüğü oyunda amatör bir hakeme dahi yakışmayacak bir prosedür ile Trabzonspor’u on kişi bırakarak bir çuval inciri de berbat etti. İlk yarıda Bursaspor ceza alanı içinde top, elleri vücuduna yapışık Ertuğrul’un eline çarptı, penaltıyı gerektirecek ihlal yoktu. N’Doye’e tabanı ile rakibine yaptığı sert faul için doğru bir sarı kart gösterdi. Sportmenliğe aykırı itişmeleri nedeniyle Sivok ve Uğur’a doğru sarı kartlar gösterdi. İkinci yarıda N’Doye’e göstediği ikinci sarı ve kırmızı kart ise hakemlik adına tam bir komediydi. İlk önce sadece faul kararı verip kart göstermeyen hakem biraz sonra aniden karar değiştirip Trabzonsporlu oyuncuyu ikinci sarı kart ile oyundan ihraç etti.