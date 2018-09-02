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Aydın BAYRAM

 abayram@stargazete.com

Trabzon oynadı Cim-Bom seyretti

02 Eylül 2018 Pazar

Haftanın maçında Trabzonspor ligin zirvesinde bulunan Galatasaray’ı resmen sahadan sildi. Geçen hafta Alanya’yı 6 golle yenen CimBom Karadeniz’de resmen Alabora oldu. Bordo-Mavililer maça adeta 1-0 önde başladı. Üçüncü dakikada Onazi’nin golü Fatih Terim’in bütün hesaplarını alt üst etti. Trabzonspor’un hocası Ünal Karaman rakibinin zayıf yönlerini iyi tespit etmişti. Ahmet Çalık-Maicon ikilisinin arkasına atılan toplarda tehlike yaratacağını biliyordu. 

Bir de Aslan’ın kanatlarını tıkarsa konuk takım hiç pozisyon bulamayacaktı. Karaman’ın bu planı tuttu. 1-0 dan sonra CimBom skoru eşitlemek için öne çıkınca defansında büyük boşluklar verdi. Trabzonspor gecenin yıldızı Nwakaeme ile skoru 2-0’a taşıyınca Cim-Bom abondone oldu. Bir de bunlara 30. dakikada Belhanda’nın kırmızı kartı eklenince maç neredeyse bitti. Belhanda’nın Yusuf’a yaptığı hareket kırmızının babasıydı. Takımını 10 kişi bırakan Belhanda arkadaşlarına ihanet etti.

2-0 yenik duruma düşen ve 10 kişi kalan Cimbom’un kolu kanadı kırılmıştı, sahanın tek hakimi Trabzonspordu. İlk yarı biterken Nwakaeme’nin müthiş golü skoru 3-0’a taşıdı. Nwakaeme rakiplerini ipe dizerken, kenarda Terim sinirden deliye döndü. İkinci yarıda Terim’in tüm hamleleri hiçbir işe yaramadı. Trabzon oyunu istediği gibi yönlendirdi. Maçın uzatma dakikalarında Ekuban tabelaya 4-0’ı astı.. . 

Galatasaray’da asıl sorulması gereken soru “Gomis satıldı, yerine golcü alınamadı. Eren Derdiyok ile bir sezon biter mi?” olmalı Bana göre cevabı “hayır.” Ocak ayında Cim-Bom’a iki golcü transferi şart.

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