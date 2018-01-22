Trabzonspor’un Konya’dan çektiği

Trabzon, zorlu Konya deplasmanından bir puan alarak, kazandığı zanettiği bir maçı noktalamış oldu. Maçın ilk golünü Abdülkadir kaçırırken, Konya’dan Ömer Ali’nin gollük plasesini Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak kurtardı. Ali Turan sert hareketiyle ev sahibini maçın daha 18. dakikasında 10 kişi oynamak zorunda bıraktı.

Burak Yılmaz o kadar fazla gol kaçırdı ki, dilimi yutacağım geldi. Hele bir keresinde Serkan ile karşı karşıya kalırken, kaleciye takılarak, ardından bir pozisyonda daha aşırtma vuruşla takımını iki golden mahrum bıraktı. Vedat net pozisyonda kaçırınca hemen şunu da gördük ki, her iki takımda adeta gol kaçırma yarışı içindeydi. İki takımın kalecisi kurtarışlarıyla beğeni kazanırken, Trabzonspor’un file bekçisi Onur 90+4’te hatalı gol yiyerek iyi futboluna gölge düşürdü. Ömer Ali’nin direkten dönen şutu ise Konyaspor adına şanssızlık olurken, kaleci Onur’un da başarılı kurtarışını göz ardı edemeyiz.

Rıza Hoca’ya bu satırlardan bir serzenişte bulunmak istiyorum. Konyaspor maçın ilk çeyreğinde 10 kişi kalmışken Rodallega’yı oyuna alsa, oyunu çift santrafora çevirmiş olsa çok daha etkili olmaz mıydı? Konya10 kişi kalmasına rağmen Milosevic ile golü buluyor, takımını da bu dakikalarda öne geçiriyordu.

Maçın hakemi Mete Kalkavan’a gelecek olursak, kararsız kalıp geç düdük çalması penaltıya neden oldu. Trabzon’un kazandığı bu penaltıdan Burak Yılmaz maçı eşitledi. Aynı Burak Yılmaz biraz da şansıyla Trabzon’un gollerini ikilerken maçın bu sonuçla biteceğini varsaymıştık. Ama yanılmışız. Duran toptan Orkan’ın attığı Konya golü bir kez daha maçı eşitledi.

Böylece Konyaspor kupadan elediği Trabzon’a ligde de darbe vurdu.