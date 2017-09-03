Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

  1. Yazarlar
  2. Ali Sami ALKIŞ

Ali Sami ALKIŞ

 asalkis@stargazete.com

Tükenişe ağlıyorum

03 Eylül 2017 Pazar

Fatih Terim’in kabadayılık şokundan sonra, milli takım hocasız kalınca; “50 yıllık spor yazarısın. İyi-kötü bu işten anlarsın. Al bu ekibi Ukrayna’ya götür” deseler, ancak bu kadar kötü oynatabilirdim. Hatta Lucescu; rezil bile değil, açıkçası utanılacak bir futbolun sorumlusu oldu. Daha fecisi olamaz...

Yenilmek bir şey değil de; maça isteksiz, ruhsuz, hesapsız ve kitapsız başlamamız hepimize koydu... Birbirimize pas vermek isterken; onu dahi beceremeyip, (Rakip müdahale etmediği halde) topları sürekli taca kaçıran bir milli takımımız vardı.

Vardar teknik direktörü, F.Bahçe’yi Avrupa Ligi’nden eledikten sonra “Sürekli yatay oynadıklarını biliyorduk. Yararlanmasını bildik” derken; hafif alaycıydı... Milli takım da, Makedonların bile alay ettiği sistemle; hep yatay geçiş yaptı. On pasla oyalanıp, yarım metre ileri gidemiyorduk. Komedinin, çaresizliğin kitabını yazdık.

***

Evet, yediğimiz gollerden ilki ofsayttan, ikincisi auta giden toptan geldi ama; bu züğürt tesellisidir. Bunun arkasına sığınamayız... Çünkü o kadar kötüydük ki, bu hakem fiyaskolarından mazeret ya da teselli üretemeyiz. Zaten gol yemeye hazır gibiydik... Düşünün ki; Ukrayna kalecisinin yakaladığı topu çabucak elle göndermesinden bile, tehlikeli kontralar yedik. Yuh artık!

***

Vallahi bu futbolu; Malta, Andorra, San Marino, Fareo Adaları gibi zavallı ülkeler dahi oynamıyor... Hatta, FIFA’ya yeni katılan Cebelitarık  bile; bu kadar çaresiz/bitik/yıkılmış olamazdı. Yenilgiye değil, teslimiyete/tükenişe ağlıyorum.

Futbolumuzu mu unuttuk?... Kimliğimizi mi kaybettik?... Ruhumuzu mu öldürdük?... Heyecanımız mı bitti?
Allahım bize ne oldu? 

Kaçak boğa alışveriş merkezini birbirine kattı

Kaçak boğa alışveriş merkezini birbirine kattı

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA