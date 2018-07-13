“Türkiye Teknoloji Platformu”…

Derin Analiz programında yaptığımız çağrılara cevap vererek bize ulaşan bir grup mühendis kardeşimle yeni bir platform kurmak için yola çıktık ve uzun süredir yaptığımız çalışmalar sonucu ciddi bir yol aldık. Ortaya çıkan yapılanmanın amacı “TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİK GELİŞİM İÇİN GEREKSİNİMLERİ ORTAYA KOYMAK, EKSİKLERİ TAMAMLAMAK, ADIMLAR ATMAK VE SONUÇLARI” projeler halinde ortaya koymak…

Sevgili dostlar, ayrıca bu platformun her üniversitenin içinde yapılanması ve ortaya bir ağın çıkmasını hedefliyoruz. Eylül ayından itibaren üniversitelerimizde hatta liselerimizde “Türkiye’de teknolojik devrim” başlıklı konferanslar düzenleyip elimizden geldiğince Bilim İnsanlarımızı arkadaşlarımız ile buluşturacağız…Bu yolda amatör olarak katılımcı olmak isteyen özellikle üniversite öğrencisi veya mezun arkadaşlarım bana yigitbulut2023@gmial.com adresimden ulaşabilirler…

Peki bu adımı neden atıyoruz ?

Hatırlarsanız çok uzun zamandır “Bilgi-Teknoloji-Üretim Temelli” yeni bir ekonomik paradigma tanımlanmasını sorguluyoruz. Bu konuda sizlerle de birçok yazı paylaştım. Geldiğimiz noktada atacağımız büyük adımlar “teknolojik sıçramalar” üzerine kurulacak ve değişen ekonomik paradigmanın yeni dinamikleri ortaya çıkacak…

Bugün için “köşede işini yapar” görünen birçok şirketimiz öne çıkacak ve YENİ DEVLERİMİZ oluşacak…Uzun lafın kısası; yeni paradigma üretim temelli olurken, üretimi nasıl yapacağımız ve ne üreteceğimiz gibi detaylar da öne çıkarak sorgulanacak…

Sevgili dostlar, yukarıda özetini yazdığım tez doğrultusunda haftada bir gün Ankara’da ve bir gün İstanbul’da teknoloji şirketlerimizin kurucuları ile de tanışma fırsatları düzenlemeye çalışacağız. Amacımız şirketleri tanımak ve şirketlere nasıl kaynak sağlayabilecekleri yolunda “yerel küresel piyasa enstrümanlarını” anlatmayı denemek. BU YOLDA BÜYÜK ADIMLAR ATACAĞIMIZA İNANIYORUM…

ÜRETEN TÜRKİYE ŞİMDİDEN HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN…