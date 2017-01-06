Yapılan transferler yeterli değil!

Süper Lig’de ilk yarının bitimiyle birlikte 4 büyük takım hakkındaki transfer dedikoduları öylesine arttıki, hangisi doğru hangisi yalan biz de şaşırdık. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş’ın elindeki kadro diğer rakiplerine göre daha zengin ve kaliteli olmasına rağmen hem Süper Lig’in ilk yarısında, hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki grubunda beklenen başarılı sonuçları alabildiğini söylemek mümkün değil. Geçen sezonki golcüsü Mario Gomez’in takımdan ayrılmasından sonra bu boşluğu Cenk ve yeni transfer Aboubakar ile doldurmaya çalışan ancak beklediği verimi elde edemeyen Kartal’a, ara transferde alınan Babel’in katkısının ne olacağı tam bir soru işareti!

Bir diğer transfer Mitrovic ise gelecek vaad eden ancak çok deneyimli olmayan genç bir stoper. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş için en formda olması gereken kişi ise teknik direktör Şenol Güneş! Yaşadığı ekonomik ve yönetimsel sorunlarına, kısıtlı kadrosuna, çok eleştirilen deneyimsiz teknik direktörüne rağmen Galatasaray’ın, ligin ilk yarısında topladığı puanlar ve konumu ile oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ligin ikinci yarısında Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi her mevki için kaliteli alternatif oyunculara sahip rakipleri karşısındaki yarışta sıkıntılı günler yaşayacak gibi görünüyorlar.

Bu sezona oldukça kötü başlayan ve yanlış zamanlama ile teknik adam değişikliği yaşayan Fener, ilerleyen zaman içinde hocası Advocaat ile başarılı sonuçlar almaya başladı. Fener’de ligin ilk yarısında olduğu gibi 2. yarısında da kaliteli ve lider özelliklere sahip bir orta alan oyuncusunun eksikliğini çekmeye devam edecek. Kadroya yeni dahil edilen Ukraynalı oyuncu Karavaev’in yarım sezon içinde büyük katkı sağlayacağını sanmıyorum. İkinci yarıda da şampiyonluğu sonuna kadar kovalayamaya niyetli olan Sarı-Lacivertli takımın en önemli silahı ise Lens ve Afrika Kupası’ndan dönünce Sow olacak.