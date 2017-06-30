Yeni transferler ses getirecek

Beşiktaş’ın son iki sezonu üst üste şampiyon olarak tamamlayıp hem maddi hem de manevi tatmin yönünden önemli bir avantaj sağlaması, ayrıca bol alternatifli, başarılı bir kadroya sahip olması, özellikle ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray camialarında sıkıntı yarattı.



Son iki sezonda Muslera gibi dünya markası bir kaleciye sahip olmasına rağmen savunmada önemli hatalar yapıp bol gol yiyen bir takım görüntüsü veren Galatasaray, yaptığı transferler ile yeni döneme çok hızlı girip taraftarlarını sevindirdi.



Savunma hattındaki sıkıntının çözümü için 28 yaşındaki stoper Maicon tam isabet gibi görünüyor. Orta alanda gole yönelik oynayan, ihtiyaç halinde kanatlarda da görev yapabilen Faslı yeni transfer Belhanda, Sarı-Kırmızılı takıma çabuk uyum sağlayıp yararlı olabilecek bir diğer isim. Fransız golcü Bafetimbi Gomis ise kesinlikle kalitesi tartışılmayacak bir transfer. Eğer ciddi bir sakatlık yaşamaz ise Süper Lig’de en az yirmi gol atar.



Ancak tüm bunlara rağmen Galatasaray takımının savunmanın sağ ve soluna takviye yapması gerekecek. Ayrıca çok kaliteli iki tane ofansif kanat oyuncusu takıma dahil edilmeli.

Fenerbahçe takımında ise Emre Belözoğlu’nun ayrılması sonrasında orta alandaki lider oyuncu eksikliğini doldurmak için transfer edilen Mehmet Ekici, hem oyunu yönlendirme yeteneği hem de duran topları kullanmadaki başarısı ile takımına önemli katkılar sağlayabilir. Sarı lacivertli takım ezeli rakiplerinin bir adım önüne geçmek istiyorsa savunmanın her iki tarafına kaliteli iki bek alıp yine ses getirecek iyi bir golcüyü kadrosuna dahil etmeli.



Şu anda hazır kadrosu ile en avantajlı takım görüntüsündeki Beşiktaş ise stoper Marcelo’yu kesinlikle kadroda tutmalıdır. Golcü Vincent Aboubakar da Süper Lig’e alıştı ve onun da Beşiktaş kadrosunda bulunması hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig için gerekli görünüyor. Eğer Aboubakar ile ilgili sorun olursa, Siyah-Beyazlılar’ın kesinlikle iyi bir golcüye ihtiyacı olacak.