Yeni yıl analizim: Ne olursa 2017 “iyi bir yıl” olur?

Birkaç gün içinde seneyi bitiriyoruz. 2016’nın arkasından pek iyi konuşulmayacak, orası kesin de, acaba 2017 nasıl gelecek?

Ya da bizim bu yeni gelen yılları algılayışımızda mı bir tuhaflık var acaba? Yani yıldan ne gibi iyilikler bekliyoruz, hepi topu bir zaman dilimine çok mu anlam yüklüyoruz? Üstüne düşünmek gerek ama bugün konum bu değil.

Neler yaparsak, neler olursa 2017 iyi bir yıl olur?

1- Daha az konuşup daha çok kendimize odaklanırsak, o öyle demiş, bu böyle yapmış’ları bir kenara bırakıp ben neyi nasıl daha iyi yaparım’a konsantre olursak 2017 daha iyi bir yıl olur.

2- Bu ülkeden, çevremizden çıkan başarılara bakıp hemen kendimizle kıyaslamak yerine, haset etmek, kıskanmak yerine avuçlarımız patlayıncaya kadar alkışlamayı, helal olsun be! demeyi becerebilirsek 2017 daha iyi bir yıl olur.

3- Olumsuz durumlarda, başarısızlıklarda hemen suçu başkalarına atmayı bırakırsak, ülke meselelerinde de her olayı dış mihraklara bırakmak yerine, onların her daim orada olacağını ve hiçbir zaman bizim menfaatlerimizi gözetmeyeceklerini bilerek, bu ülkeyi dış mihrakların etkileyemeyeceği güçte bir ülke yapmak için çalışırsak 2017 daha iyi bir yıl olur.

4- Çalıştığımız yerlerde ya da okullarımızda olası başarısızlığa kılıf bulmak için harcadığımız enerjiyi en baştan işi başarılı yapmak için harcarsak 2017 daha iyi bir yıl olur.

5- Aksayan yönler her zaman olacak. Ama aksayan yönleri, sırf bizden taraf olmayanlar yaptı diye yerin dibine sokmayı bırakırsak veya sırf bizden olanlar yaptı diye ne olursa olsun savunmayı bırakırsak 2017 daha iyi bir yıl olur.

6- Bir gelişme yaşandığında, bir haber geldiğinde onu kesin bilgi saymak ve hemen aksiyon almak yerine aklıselim ile, sağduyu ve soğukkanlılık ile araştırıp, emin olup öyle adım atarsak 2017 daha iyi bir yıl olur.

7- Ülke genelinde daha az zirve, konferans, kongre, çalıştay yapıp, çalıştığımız yerlerde daha az toplantı yapıp, daha çok icraat yaparsak, daha çok üretirsek, daha çok somut adım atarsak 2017 daha iyi bir yıl olur.

8- Kamu kurumlarımızda ve derneklerimizde protokol ziyaretlerini, dostlar alışverişte görsün görüşmelerini, hayırlı olsun, hoşgeldin beşgittin’leri azaltıp, işbirliği toplantılarını, bilgi paylaşımını arttırabilirsek, küçük olsun benim olsun yerine büyük olsun ben de bu bütünün içinde elimden gelenin en iyisini yapan bir parçası olayım diyebilirsek 2017 daha iyi bir yıl olur.

9- İşlerimizde maaş almak, okullarımızda not almak için değil, yaptığımız işin en iyisini yapmak, en iyisi olmak için çalışırsak, hedefimizi ve vizyonumuzu mahallenin, semtin ya da şehrin değil, o konuda dünyanın en iyisi olmak şeklinde oluşturursak 2017 daha iyi bir yıl olur.

10- Saygıyı göstermelik, şekilci, önü ilikleyip el pençe divan durmak gibi algılamayı bırakıp, şekilselliği bırakıp girizgahları, uzun uzun ağdalı lafları terkedip saygımızı da işimizi iyi yaparak, arkadan konuşmayarak, kuyusunu kazmayarak gösterebilirsek 2017 daha iyi bir yıl olur.

11- Çocuklarımıza iyi harçlık vermenin ve istediklerini almanın iyi anne baba olmak olmadığını kavrayıp onlarla iletişim kurabilen, hatalarında telafi edebilme fırsatı veren anne-babalar olabilirsek, televizyona dalıp onları odalarında siber tehlikelerle başbaşa bırakmayıp onlarla birlikte sosyalleşebilirsek 2017 daha iyi bir yıl olur.

12- Siyaseti stadyumlarda amigolar gibi slogan atmaktan bir adım öteye taşıyıp fikirler, projeler üstüne düşünerek, hiçbir makam mevki ve dünyevi ikbal beklemeden ülke menfaatleri için yapmaya başlarsak 2017 daha iyi bir yıl olur.

13- Kızdığımızda, öfkelendiğimizde, trafikte, maçta coştuğumuzda hemen küfür etmeye, sövgüye sığınmayı, özellikle de bunu o kişinin ailesindeki kadınlara yönelik cinsel şiddet içerikli sözlerle dile getirmeyi bırakır, etrafımızda böyle yapanlara alışmak yerine kendi medeniyetimizi kendi hayatımızda inşa etmeye başlarsak 2017 daha iyi bir yıl olur.

14- Kısacası ortak değerler, milli menfaatler parantezinde buluşabildiğimiz, bu ülkenin geleceğine, çocuklarımızın yaşayacağı “Güzel Türkiye”ye katkı sağlamak isteyen herkesle aynı tarafta olduğumuzu unutmayıp ırk, din, cinsiyet, ideoloji ayrımı gözetmeden hep birlikte çalışabilirsek, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürebilirsek 2017 daha iyi bir yıl olur.

Özetle; bütün işi 2017’ye bırakmayalım. Biz de bir ucundan tutalım, tutalım ki 2017 iyi bir yıl olsun.