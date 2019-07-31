7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması Finalistleri Belirlendi

DENİB Tasarım Yarışması Komite Başkanı Mukaddes Başkaya, DENİB Tasarım Yarışması Komite Üyeleri Bekir Serdar Mutlubaş ve Selim Yaymanoğlu, Yarışmanın Kreatif Direktörü Uğurkan Erez ve DENİB yetkililerinin hazır bulunduğu mülakat ve bilgilendirme toplantısında, online elemede belirlenen ilk 20 proje değerlendirildi. Yirmi projenin sahipleriyle birebir yapılan mülakatlar sonunda yarışmanın 10 finalisti seçildi. İkinci gün yapılan toplantıda ise değerlendirme sonunda finale kalan ilk 10 finalist ile mentörlerin eşleştirilmesi, atölye çalışmaları ve üretim aşamasında destek verecek üye firmalarımız hakkında görüşmelerde bulunuldu.

Finalistlerin belirlendiği değerlendirme toplantısında açıklama yapan DENİB Tasarım Yarışması Komite Başkanı Mukaddes Başkaya, 7. Sini düzenlediğimiz Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışmasında her yıl çıtayı daha da yukarıya taşıdıklarını, bu yıl da yarışmaya başvuru yapan 200’ün üstünde tasarımcıdan ilk 10 finalisti belirlemekte çok zorlandıklarını ve her yıl daha da güzel başarılı projeler aldıklarını, bunun da heyecan verici olduğunu ve sektöre tasarımcı yetiştirmede umut vadettiğini belirtti.

Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması özelde Denizli olmak üzere, Türkiye genelinde ev ve plaj giyimi sektörünün ihracatını arttırmak, ev ve plaj giyimi sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek, sektördeki motivasyon, iş birliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla yapıldığını sözlerine ekleyen Başkaya, yarışma ile birlikte, 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşecek altyapıyı oluşturmak için önemli bir adım atıldığını da vurguladı.

İşte yarışmanın 10 finalisti…

Final gecesi 01 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek yarışmanın finalistleri alfabetik sırayla Ayşe Nur Gündüz, Ayşe Sara Arslan, Emir Kırmızı, Gizem Nur Bağ, Habibe Çakır, Hasancan Meşelik, Hilal Karakaş, Mihriban Bertan, Simge Çetiner, Şerife Eliz Uzer olarak açıklandı. Finalistler, 7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışmasında birincilik ödülü 15.000 TL, ikincilik ödülü 10.000 TL, üçüncülük ödülü 7.500 TL, jüri özel ödülü 5.000 TL için yarışacaklar. Ayrıca dereceye girenler, endüstriyel tasarım patent tescil imkanı, online İngilizce eğitimi, staj imkanı ve yurt dışı tasarım eğitimi bursu imkanı kazanacak.

Bu yıl “Doğaya Dokunuş” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada finale kalan 10 projenin tasarımlarının dikimi ve koleksiyon haline getirilmesinde, Denizli tekstil firmaları tarafından üretilen ve ihracatı yapılan ürünlerde kullanılan havlu dokuma, bez dokuma ve örme kumaş çeşitlerinden materyallerin ve baskı-boya çalışmalarının kullanılması amaçlanıyor.