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Adana'da ‘sucuk döner' ilgi görüyor

Adana'da sucukların döner şişine geçirilip pişirilmesiyle yapılan ‘sucuk döner' rağbet gören bir lezzet oldu. Sucuk döner satışı yapan Yusuf Ayaz, günde 200-250 adet sucuk döner sattığını söyledi.

DHA17 Şubat 2020 Pazartesi09:25 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 09:57

Kıyma, et ve baharat karışımını, hayvan bağırsaklarında kurutularak yapılan sucuk, yüzyıllardır kahvaltı sofralarının, mangalların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor. Adana’da yaklaşık 42 yıldır sucuk üretimi yapan Yusuf Ayaz, merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki iş yerinde ‘sucuk döner’ satmaya başladı. Sucukların döner şişine geçirilerek pişirilmesiyle yapılan sucuk döner, Adanalıların ilgi gösterdiği bir lezzet oldu.

‘FARKLI LEZZET ARAYANLARA SUCUK DÖNER’

Adanalıların sucuk dönere rağbet gösterdiğini belirten Ayaz, “Ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz ve müşterilerimize sunuyoruz. Kangal sucuk satışı da yapıyoruz. İnsanların artık farklı lezzetler aramasından dolayı et ve tavuk dönerin yanına sucuk döner de ekledik. Normalde porsiyonunu 15 liradan satacağız ancak şu an yeni açılış yaptığımız için 10 liradan satışa sunuyoruz. Günlük 200-250 adet sucuk döner satışı yapıyoruz” diye konuştu.

Özbekistan’dan Adana’ya gelen Melek Yeşil, Adana’nın lezzetlerini beğendiğini, sucuk döneri ise ilk kez denediğini ve çok beğendiğini ifade etti.

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