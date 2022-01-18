Alanya Belediyesi'nden yeni proje: “Mutfak Mirası Sofrası”

IHA 18 Ocak 2022 Salı 16:11 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 16:11

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Anadolu'nun farklı lezzetleri ve hikayelerini yeni projesi; 'Mutfak Mirası Sofrası'nda buluşturacak.

Alanya gastronomisini ve tarımı sürdürülebilir bir turizm unsuru olarak şehre kazandırmak üzere birçok proje yürüten ve Culinary Heritage (Mutfak Mirası) ağına Türkiye'den kabul edilen ilk şehir olma unvanını kente kazandıran Alanya Belediyesi, Anadolu'nun her şehrinde hikayeleri ile keşfedilmeyi bekleyen lezzetlere sofrasını açıyor.

Kültür lezzetleri harmanlanacak

Mutfak Mirası Sofrası projesi kapsamında yapılan sohbetlerde, misafir edilen şehrin ve Alanya'nın lezzetleri, mutfak kültürleri ve tarımı konuşulacak. Sohbet sonunda iki şehrin yemekleri ile hazırlanmış bir sofra kurulacak. Yüzyıllardır sofranın birleştiriciliği sohbeti ile iki kültür lezzetleri harmanlanarak yapılmış yeni lezzetler tadılacak.

Mutfak mirası sofrasının ilk misafiri Hatay

Mutfağı ve tarihi ile Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Hatay, Mutfak Mirası Sofrası'na ilk misafir şehir olarak konuk olacak. Perşembe günü, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından hizmete açılan Mutfak Kültür Evi'nde gerçekleşecek olan Mutfak Mirası sohbetlerinin ilk konuğu Hatay Büyükşehir Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş olacak.

"Güzel bir başlangıç olacak"



Hatay ve Alanya mutfağının bir sofrada birleşmesine vesile olacak Mutfak Mirası Sofrası projesini hayata geçirmekten memnuniyet duyduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "Alanya Mutfağı ve Tarımı için yaptığımız çalışmalarımızı genişleterek Anadolu'nun lezzetlerini ve kültürlerini kucaklamak ve bir sofra etrafında buluşmak istedik. Bu amaçla hazırladığımız Mutfak Mirası Sofrası'nda gerek tarihi gerek gastronomisi ile önemli bir yere sahip olan Hatay'ı ağırlayacak olmaktan son derece mutluyuz. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş ile şehirlerimizin mutfağını, mutfak kültürünü ve gastronomiyi tanıtmak adına yaptığımız çalışmalar üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz.

İnanıyorum ki bu sohbetler serisi, gastronomi kardeş şehirleri oluşturmak ve şehirleri ortak çalışmalarda buluşturmak adına güzel bir başlangıç olacak' dedi.