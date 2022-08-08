Aşure malzemeleri, muharrem ayının 10. gününde araştırılmaya başlandı. Aşurenin yapıldığı evlere yıl boyunca bereket getireceğine inanılır. Bu nedenle de 12 veya 41 çeşitten oluşan bakliyat ve yemişler kaynatılıp dağıtılır. Buna göre Aşure kaç çeşit malzemeden yapılır? İşte en güzel aşure malzemeleri

Aşure, lezzeti kadar manevi değeriyle de kültürümüzde ayrı bir yere sahiptir. Tarihi Hz Nuh Peygambere dayandırılan bu güzel tatlıyı yapmak isteyenler aşure malzemelerini merak ediyor. İşte 'Aşure kaç çeşit malzemeden yapılır?' sorusunun yanıtı ve en güzel aşure tarifi...

AŞURE KAÇ ÇEŞİT MALZEMEDEN YAPILIR?

Aşureyi 12 çeşit malzemeden yapan da vardır 41 çeşitten de. Geleneksel tarife göre aşure; Tahıl, baklagiller, meyve ve kuruyemişlerden oluşur. Fakat günümüzde aşure elde olan malzemelerle yapılıyor.



Aşurenin tadının yanı sıra; Rengi, kokusu, lezzeti ve kıvamı da çok önemlidir.

Aşurenin olmazsa olmazı elbette buğdaydır. Buğdayın haşlanırken suya verdiği kıvam, renk ve lezzet aşureyi aşure yapar.

Her şeyde olduğu gibi aşure söz konusu olduğunda da malzemeler çok önemlidir. Aşureye koyacağınız malzemelerin önemli bir kısmını kendi damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz. Ancak buğday, fasulye, kuru kayısı gibi bazı temel malzemeler genellikle herkesin aşure tariflerinin içinde yer alır.

AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?



Buğday

Şeker

Kuru fasulye

Nohut

Portakal suyu, Portakal kabuğu rendesi

Pirinç

Kuş üzümü (isteğe göre)

Süt

Karanfil

Tarçın (isteğe göre)

Tuz

Elma

Nar

AŞURENİN ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kuru üzüm

Gün kurusu, kayısı

İncir

Ceviz

Fındık

Çiğ Badem - File badem

Hindistan cevizi

Fıstık

Susam

Yenibahar

Toz tarçın

Susam

AŞURE YAPIMININ PÜF NOKTALAR

*Aşurenin beyaz olması için buğdayın iyice yıkanmalı

*Haşlanmış nohudun suyu süzülerek eklenmeli

*Kuru meyvelerin içinde iri kalması için önceden suda bekletilmemeli, yıkanıp doğranmalı, buğdaya eklenince çok kaynatılmamalı

*Aşurenin ekşi olamaması için buğday kaynamaya başlayınca köpüğü mutlaka alınmalı

Aşurenin içine koyacağınız malzemeleri ve aşureye katış sırasını bilmeniz önemli. Aşurenin suyunun duru olmaması için de püf noktaları var. Bunlardan en dikkat edilmesi gereken incir ve şekerin katılışı.

*Şeker aşureyi sulandırır ve malzemeyi dirileştirdiği için en son eklenerek malzemeyle kaynatılmalı

*Üzeri, kaseler ılıdıktan sonra süslenmeli; aksi halde malzemeler aşurenin içine çöker

AŞURE TARİFİ

Aşure yapmaya niyetlendiyseniz malzemelerinizi önceden ıslatıp iyice yumuşatmanız gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde hem aşurenizin pişme süresi uzar, hem de malzemeler aşurenin içinde birbirine iyice kaynaşmaz ve aşurenizin kıvamı dilediğiniz gibi olmaz. Çünkü aşureye eklenen malzemelerin her birinin pişme süresi farklıdır.

Öncelikle nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.

Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Kaynayan buğdağın sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın. Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.

Aşurenizi pişirirken sabırlı olmalısınız. Bu işlem 2 saat kadar sürer ve malzemelerinizin miktarına ve çeşidine göre farklılık gösterir. Aşurenin piştiğini suyunun yoğunluğundan ve renginden anlayabilirsiniz. Muhallebi kıvamına gelen aşure ocaktan alınabilir. Çok sulu görünen aşureyi biraz buğday nişastası takviyesiyle kıvamlandırabilirsiniz. Ancak aşurenizin soğudukça kıvamının koyulaşacağını da unutmayın.