Aşure malzemeleri nelerdir? Aşureye giren malzemeler kaç çeşit olmalı?

28 Ağustos 2020 Cuma 16:32 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 16:32

Aşure malzemeleri nelerdir? sorusunun yanıtı aşure yapmak isteyenler tarafından en çok araştırılan konu oldu. Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen bu günde vatandaşlar Aşure pişirip komşularına ve yakınlarına ikram edecek. İslam alemi için büyük önem taşıyan Aşure Günü için vatandaşlar Kolay Aşure tarifi ve Aşureye giren malzemeler hakkında araştırma yapılmaya başladı. Peki Aşureye giren malzemeler kaç çeşit olmalı?

Aşure, lezzeti kadar manevi değeriyle de mutfaklarımızda çok ayrı bir yere sahip. Tarihi Hz Nuh Peygambere dayandırılan bu güzel tatlıyı yapmak ise maharet işi. Rengi, kokusu, lezzeti, kıvamı tek tek dikkat edilmesi gereken konular. Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşure Günü'nün bu yıl cumartesi gününe denk gelmesiyle, çok sayıda vatandaş hafta sonu aşure yapıp dağıtacak. Öte yandan, Muharrem ayı içerisinde gerçekleştirilen ve bereketi simgeleyen aşurenin nasıl yapıldığı da merak ediliyor.

AŞUREYE GİREN MALZEMELER KAÇ ÇEŞİT OLMALI?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü bugün idrak ediliyor. Aşure yapmadan önce gözden geçirilen konular arasında aşure malzemeleri yer alıyor. Geleneksel tarife göre aşure, tahıl, baklagiller, meyve ve tohumlardan oluşan 41 çeşit malzeme içermesi gerekiyor. Fakat günümüzde aşure elde olan malzemelerle yapılıyor.

Aşurenin olmazsa olmazı elbette buğdaydır. Buğdayın haşlanırken suya verdiği kıvam, renk ve lezzet aşureyi aşure yapar.

AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gr buğday

1 kg şeker

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı nohut

1 çay bardağı portakal suyu

2 portakal kabuğu rendesi

1 çay bardağı pirinç

1 bardak süt

10 adet karanfil

2 kabuk tarçın

Tuz

Elma

Nar taneleri

Çiğ Badem

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gr kuru üzüm

500 gr kuru kayısı

250 gr gün kurusu kayısı

250 gr incir

250 gr ceviz

250 gr fındık

250 gr çiğ badem

1 su bardağı kuş üzümü

1 bardak kuru dut

Yenibahar

Toz tarçın

Susam

AŞURE YAPIMININ PÜF NOKTALAR

*Aşurenin beyaz olması için buğdayın iyice yıkanmalı

*Haşlanmış nohudun suyu süzülerek eklenmeli

*Kuru meyvelerin içinde iri kalması için önceden suda bekletilmemeli, yıkanıp doğranmalı, buğdaya eklenince çok kaynatılmamalı

*Aşurenin ekşi olamaması için buğday kaynamaya başlayınca köpüğü mutlaka alınmalı

*Şeker aşureyi sulandırır ve malzemeyi dirileştirdiği için en son eklenerek malzemeyle kaynatılmalı

*Üzeri, kaseler ılıdıktan sonra süslenmeli; aksi halde malzemeler aşurenin içine çöker

Kıvam ve lezzet verdiğini düşündüğü için aşureye haşlanmış kestane ekleyen, mısır katan, yöreye göre toz şeker yerine pekmez kullanan, aroma ve ürün çeşitliliğini arttırmak için bir kaşık da olsa bal ilave edenler de bulunuyor.

Gerçek aşure tarifi: Tam kıvamında aşure nasıl yapılır?

Aşure sağlık açısından tam bir şifa deposu. Bağışıklığı güçlendirip vücut direncini artırıyor. İdeal aşurenin 41 malzemeden oluştuğu söylense de genelde 15 çeşitli malzemeden sofralarımıza geliyor.

Uzmanlar, her yıl Muharrem ayında hazırlanan aşurenin çocuklar için önemli bir besin kaynağı olduğunu belirtiyor.

İçinde kuru fasulye, nohut, pirinç, buğday, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir, kuru dut, fındık, fıstık, ceviz gibi çok çeşit bulunduğu için her besinin farklı faydaları var.

Her ne kadar besleyici yanı olsa da yüksek kalorili bir tatlı olduğunu unutmamak gerekir. 1 kase aşure yaklaşık 300-400 kalori içeriyor. Oldukça yüksek enerjili olan aşureyi tüketirken aşırıya kaçmamakta fayda var.

Aşure, kalp-damar sağlığını destekliyor, emziren anneler için enerji ihtiyacını sağlıyor aynı zamanda süt artırıyor.

Depresyondan koruyor, B grubu vitaminlerinin birçoğunu içerdiği kuru baklagiller, buğday ve kuruyemişlerle sağlayan aşure pozitif ruh haline de katkı sağlıyor.

Gelişme çağında olan çocuklar için en büyük besin kaynağı olan aşure, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde büyümeyi destekliyor.

Aşurede bulunan buğday, zihin yorgunluğuna ve sinir bozukluklarına iyi gelir.

En az 15 farklı besinin karışımıyla hazırlanan, içinde çok önemli kaynakları barındıran aşurede kuru baklagil ve tahıl grubu ürünler yer aldığı için bitkisel protein içeriyor, hayvansal gıdalar olmadığından kolesterol de bulunmuyor.

Fasulye, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu amino asitler açısından mükemmel bir denge oluşturur. Bakteriyolojik çökme için idealdir.

İçinde fındık, ceviz gibi yağlıtohumlar bulunur. Fındık, ceviz Q-3 başta olmak üzere demir, kalsiyum, E vitamini ve B grubu vitaminleri içerir. Bu yüzden özellikle kalp hastalıklarına yararlı besin öğeleri içerir.

Aşure içeriğindeki maddeler sayesinde anne sütünü artırır, yüzdeki lekeleri giderir.

Aşurenin üstünü süslemek için kullandığımız badem ise zihin yorgunluğunu atmamızı sağlar.

Bol posa içerir; kurubaklagil, incir, kurukayısı gibi barsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir.

Aşurenin B2, B1, C, A vitamininin yanı sıra bol miktarda demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum içerir.

Aşure yapılırken şeker yerine bal veya pekmez konularak yapılırsa kalorisi azaltılmış olur.

Nişasta, cilt hastalıklarındaki kaşıntıyı keser. Vücutta oluşan iltihapları gidermede etkilidir. Hindistan cevizi, böbrek taşı düşürmede etkilidir. İdrar söktürücü ve mideyi kuvvetlendirici etkisi vardır. Tarçın, kandaki şeker miktarını düşürür. Kalbi kuvvetlendirir.

Badem, beden ve zihin yorgunluğunu giderir. Akciğer hastalıklarına oldukça etkilidir. Cilt dokularının yenilenmesini sağlar. Kanı temizler, migren ve sinirsel rahatsızlıklarında kullanılır. Kuru üzüm, antioksidan etkisi sayesinde kansere karşı koruyucudur.