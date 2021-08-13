Aşure malzemeleri nelerdir? Nefis aşure tarifi ve aşure malzemeleri

13 Ağustos 2021 Cuma 17:32 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 17:32

Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü bu sene Ağustos'un 18'ine denk geliyor. Aşure yapacak olanlar şimdiden malzemeleri almaya başladı. Lezzetli ve kıvamlı bir aşure için malzemelerinin yanı sıra miktarları da çok önemli. Peki Aşure malzemeleri nelerdir? İşte nefis aşure tarifi ve aşure malzemeleri

AŞURE MALZEMELERİ (15 Kaselik)

2 su bardağı aşurelik buğday

2 yemek kaşığı pirinç

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı haşlanmış fasulye

150 gram kuru kayısı

150 gram kuru incir

150 gram kuru üzüm

1 su bardağından biraz az fındık

2 litre su (buğdayları pişirmek için)

4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)

1 tatlı kaşığı karanfil

1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)

1,5 su bardağı sıcak süt

3 su bardağı toz şeker

1 fiske tuz

Üzeri için;

-25 gr fındık

-25 gr kuş üzümü

-100 gr ceviz

-1 nar

-Tarçın

AŞURE TARİFİ

Öncelikle nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin. Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın. Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.