Battlefield 5'ten 2. Dünya Savaşı'na gerçekçi bir bakış

FPS tarafında oyun dünyasının en köklü serilerinden olan Battlefield'in 5'inci versiyonu 16 Kasım'da raflardaki yerini alıyor. Oyun PC, Xbox ve PS4 versiyonlarıyla satışa çıkarken, yine 2. Dünya Savaşı’nı konu edinecek olan Battlefield 5, oyunculara büyük bir gerçeklik sunuyor. 2. Dünya Savaşı'ndaki tüm silah ve savaş araç gereçlerini kullanma imkanı veren oyun, serinin bugüne kadarki en iyi versiyonlarından biri olarak da öne çıkıyor.

FARKLI MODLARI VAR

Oyun, kolay, orta, zor ve çok zor seçenekleri ile oynanabiliyor. Her zorluk derecesine göre de oyunun değişimleri ve yaşanan heyecan farklı oluyor. Savaş ortamında erkek karakterlerin dışında bu kez oyunda kadın oyuncuların da bulunması artı bir durum olarak görünüyor. Battlefield 5'te oyuna başlanacak mekanlar seçilebiliyor. Tank, bazuka, makineli tüfek gibi silah ve araç gereçleri tam bir savaş ortamında kullanma imkanı sunan Battlefield 5, gerçekçilik unsurunu ön plana almış görünüyor. Oyundaki yönlendirmeler de gidilecek yön ve saldırılacak hedefleri belirlemesi açısından gayet yön gösterici oluyor.

4 FARKLI COĞRAFYA

Oyunda susturuculu silah olmaması savaş sırasında düşmanlar tarafından yerinizin belirlenmesine sebep oluyor. Fakat uzun menzilli silahları kullanarak düşmanlarla savaşmak da oldukça keyifli bir hal alıyor. Battlefield 5,oyuncuları 4 farklı coğrafyaya götürüyor. Araç ve silahların toplandığı alanlarda oyunculara farklı savaş tecrübeleri sunulurken, oyunun gereksinimleri olan silah ve araçları toplayarak da puanlar elde ediliyor. Battlefield genel anlamda iyi bir oyun olurken, Aral Game tarafından dağıtılan oyunun standart versiyonları 270 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.



Battlefield 5 sistem gereksinimleri (Minimum)