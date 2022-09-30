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Begüm Kübra Nas Ahi: Lezzetin peşindeyim

Yurt içi ve yurt dışındaki mekânları dolaşarak keşfettiği lezzetleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Begüm Kübra Nas Ahi, son dönemin dikkat çeken isimlerinden. “Yemek benim en büyük tutkum” diyen Ahi'nin hedefi, uluslararası arenada tanınan bir gurme olmak.

30 Eylül 2022 Cuma 14:40 - Güncelleme:
Begüm Kübra Nas Ahi: Lezzetin peşindeyim
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BKN Mimarlık'ın kurucusu yüksek mimar Begüm Kübra Nas Ahi, yemek tutkusunun peşine düştü. Türkiye'de ve yurt dışında dikkat çekici mekânları dolaşan Ahi, hem o adreslerin misafirlerine sunduğu lezzetleri deniyor hem de yorumlarını sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor.

BU YOLCULUĞUN HER ANI KEYİFLİ

Geniş bir takipçi kitlesi bulunan Begüm Kübra Nas Ahi'nin yemek paylaşımları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Ahi, "Yemek benim en büyük tutkum. Lezzetin peşinde çıktığım bu yolculuğun her anından büyük keyif alıyorum. Keşiflerimi paylaştığım takipçilerimle de aramızda güzel bir bağ oluştu" diyor.

MİMARLIKTAN GURMELİĞE

Bugüne dek mimari alanında çok sayıda projeye imza atan ve çeşitli ödüller de kazanan Begüm Kübra Nas Ahi, yemek sektöründe de başarı çıtasını yükseltmeyi amaçlıyor. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Ahi, uluslararası arenada tanınan bir gurme olmayı hedefliyor.

  • Begüm Kübra Nas Ahi
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  • gurme

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